Улица Новый Быт все еще без тепла

|7 ноября 2019
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Обещания городского головы о том, что обеспечение теплоносителем пяти домов на ул. Новый Быт начнется уже с текущей недели, оказались преждевременными. По обновленной информации, старт отопительного сезона для жителей этих многоэтажек откладывается еще на неделю.
Такой прогноз озвучил заместитель мэра Андрей Секлецов. По его словам, новая задержка связана с процедурой передачи модульной котельной в оперативное управление теплосети. Кроме того, он сообщил, что возникли сложности и с газоснабжающей организацией. После того, как проект был согласован с горгазом, его пришлось согласовывать и с областной структурой, представители которой выявили около 40 требующих устранения замечаний.
На выполнение пусконаладочных и возникших дополнительных работ подрядной организации необходимо добавить 150 тыс. грн. Депутаты смогут выделить их на следующей сессии, которая назначена 13 октября. Проект такого решения одна из депутатских комиссий уже поддержала.
Напомним, что изначально подать теплоноситель в подключенные к новой модульной котельной дома планировалось в середине октября. С первыми заморозками температура в квартирах опустилась до 12оС и продолжает оставаться на этой отметке поныне. Градус возмущения жителей, в то же время, продолжает повышаться, а чаша терпения, как известно, не безгранична. Остается надеяться, что до акций протеста людей все же не доведут.
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• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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Комментарии к статье «Улица Новый Быт все еще без тепла»
Обещания городского головы о том, что обеспечение теплоносителем пяти домов на ул. Новый Быт начнется уже с текущей недели, оказались преждевременными. По обновленной информации, старт отопительного сезона для жителей этих многоэтажек откладывается еще на неделю.