Улица Новый Быт все еще без тепла

Обещания городского головы о том, что обеспечение теплоносителем пяти домов на ул. Новый Быт начнется уже с текущей недели, оказались преждевременными. По обновленной информации, старт отопительного сезона для жителей этих многоэтажек откладывается еще на неделю.

Такой прогноз озвучил заместитель мэра Андрей Секлецов. По его словам, новая задержка связана с процедурой передачи модульной котельной в оперативное управление теплосети. Кроме того, он сообщил, что возникли сложности и с газоснабжающей организацией. После того, как проект был согласован с горгазом, его пришлось согласовывать и с областной структурой, представители которой выявили около 40 требующих устранения замечаний.

На выполнение пусконаладочных и возникших дополнительных работ подрядной организации необходимо добавить 150 тыс. грн. Депутаты смогут выделить их на следующей сессии, которая назначена 13 октября. Проект такого решения одна из депутатских комиссий уже поддержала.

Напомним, что изначально подать теплоноситель в подключенные к новой модульной котельной дома планировалось в середине октября. С первыми заморозками температура в квартирах опустилась до 12оС и продолжает оставаться на этой отметке поныне. Градус возмущения жителей, в то же время, продолжает повышаться, а чаша терпения, как известно, не безгранична. Остается надеяться, что до акций протеста людей все же не доведут.