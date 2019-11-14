|14 ноября 2019
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На собрании, состоявшемся 11 ноября, был избран новый председатель Славянского горрайонного суда. По результатам тайного голосования им стала Наталья Дюмина (до замужества Чемодурова). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Наталья Дюмина начала трудовую деятельность в Славянском районном суде еще в 2004 году. Она работала на должностях помощника судьи, помощника председателя суда, консультанта суда. На должность судьи Славянского горрайонного суда была назначена указом президента в январе 2012 года. В 2018 году успешно прошла переквалификацию.
Напомним, что с 2016-го по 2019 год в Славянском горрайонном суде председательствовала судья Татьяна Хаустова.
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• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
• Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция
• В Славянском горрайонном суде - новый председатель
• Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев
• Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе
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• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
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7 ноября 2019
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• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
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Комментарии к статье «В Славянском горрайонном суде - новый председатель»
На собрании, состоявшемся 11 ноября, был избран новый председатель Славянского горрайонного суда. По результатам тайного голосования им стала Наталья Дюмина (до замужества Чемодурова). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.