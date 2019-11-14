В Славянском горрайонном суде - новый председатель

На собрании, состоявшемся 11 ноября, был избран новый председатель Славянского горрайонного суда. По результатам тайного голосования им стала Наталья Дюмина (до замужества Чемодурова). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Дюмина начала трудовую деятельность в Славянском районном суде еще в 2004 году. Она работала на должностях помощника судьи, помощника председателя суда, консультанта суда. На должность судьи Славянского горрайонного суда была назначена указом президента в январе 2012 года. В 2018 году успешно прошла переквалификацию.

Напомним, что с 2016-го по 2019 год в Славянском горрайонном суде председательствовала судья Татьяна Хаустова.