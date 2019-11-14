Что тормозит создание в Славянске компостного центра

|14 ноября 2019
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Проект создания на территории города центра по переработке органических отходов оказался дискуссионным. Обсуждению этой темы профильная депутатская комиссия посвятила аж два заседания - стационарное и выездное.
Острая полемика началась 7 ноября, когда депутатской комиссии по вопросам землепользования и экологии предложили вынести на сессию проект решения о выделении земельного участка, на котором планируется построить перерабатывающую станцию. Напомним, что речь идет о двух гектарах земли в промышленной зоне возле завода "Торэласт". Инициатором проекта выступило КП "Благоустройство", в функции которого с недавнего времени включен вывоз листвы и сухих веток. Ранее эту задачу выполняло КАТП.
Тема вызвала у депутатов град вопросов. В частности, они интересовались, почему выбрано именно это место, есть ли оценка влияния объекта на экологию микрорайона, какова экономика перерабатывающей станции.
Комментируя выбора места, замруководителя предприятия Илья Милевич объяснил, что оно удобно своим расположением в черте города и не требует изменения целевого назначения. Проектно-сметные и экологические расчеты нужно будет заказывать лицензированным учреждениям, но, как он считает, - уже после выделения земельного участка. Некоторые депутаты, впрочем, с этим не согласились.
Какую прибыль такой объект может принести Илья Милевич сказать затруднился, заявив лишь, что такая станция уже работает во Львове. Завершая обсуждение, депутаты рекомендовали инициатору темы связаться со львовскими коллегами и попросить у них "несколько цифр", чтобы понять, о каких суммах можно говорить.
Диспут продолжился 11 ноября, когда члены комиссии выехали на предполагаемое место размещения перерабатывающей станции. Забегая наперед отметим, что существенно этот выезд тему не продвинул и даже породил новые вопросы, хотя все, без исключения, участники выездного заседания сошлись в том, что компостный центр городу нужен.
Вопрос от депутатов - куда вывозят листву сейчас - породил обсуждение неожиданной проблемы. Как стало известно в ходе заседания, краматорских полигон такой вид отходов не принимает. Зато в районе комбикормового завода на днях обнаружили несанкционированную свалку. А городские СМИ зафиксировали на ней транспорт КП "Благоустройство". Более того, недавно на этой свалке случилось масштабное возгорание. Пожарные тушили его на протяжении 14 часов.
На стационарном заседании тема была затронута вскользь. Зато во время выездного депутаты побывали на свалке, ужаснулись увиденному и решили ограничить сюда подъезд автотранспорта.
В свою очередь комментируя ситуацию, городской голова Вадим Лях рассказал, что сейчас выясняется, каким образом попал туда коммунальный транспорт и что он там делал.
Чем вся эта история обернется для города, пока непонятно. Известно только, что за дело взялась экологическая инспекция.
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13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
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7 ноября 2019
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• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
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Комментарии к статье «Что тормозит создание в Славянске компостного центра»
Проект создания на территории города центра по переработке органических отходов оказался дискуссионным. Обсуждению этой темы профильная депутатская комиссия посвятила аж два заседания - стационарное и выездное.