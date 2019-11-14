В Славянске появятся «школы будущего»

Неизвестно, когда и как на общенациональном уровне будет реализован проект «государство в смартфоне», но свои «школы в смартфоне» в Славянске появятся достаточно скоро.

Как рассказал директор опорной школы Анатолий Погорелов (на фото), в рамках программы ПРООН «Безопасный город» новшества будут введены в двух учебных заведениях - школах №№ 12 и 13.

Проект должен быть реализован к марту 2020 года. Он предполагает два важных изменения. Во первых, в школах оборудуют турникеты. Попасть в учебное заведение можно будет по «карточке ученика». Их для детей сделают бесплатно. Родителям, если они захотят, карту придется заказывать за деньги.

Как только ребенок зайдет в школу, на смартфоны мамы и папы придет сообщение. Таким образом родители увидят, вовремя ли чадо явилось на занятие и не прогуливает ли уроки. Такое же смс взрослые получат, когда их школьник покинет стены учебного заведения.

Разумеется, турникеты можно будет настроить на свободный доступ. Эта функция окажется актуальной при проведении массовых мероприятий или в случае ЧП.

Кроме того, в школах, вместо бумажных журналов, введут электронные. Выставленная на уроке оценка через портал сразу будет доступна для обозрения родителям.

По словам Анатолия Погорелова, в нынешнем году на конкурс ПРООН подавались многие учебные заведения, но победу одержали две самые большие школы города. Такая система уже работает в соседнем Бахмуте. Но у нас, заверил директор, она будет лучше.

Проект начнет реализовываться в декабре нынешнего года. ГО «Розвиток ініціатив» и ПРООН приглашают лицензированных подрядчиков с хорошей репутацией предоставить запечатанные ценовые предложения на выполнение работ в рамках микропроекта «Безопасная и умная школа».

В перечне работ значатся расширение существующей системы видеонаблюдения, закупка и установка турникетов, планшетных компьютеров, программного обеспечения, серверного оборудования.

Подрядчики должны иметь опыт в реализации проектов в данной отрасли.

Тендерную документацию можно бесплатно получить по адресу: г. Славянск, ул. Ясная, 19, ком. 317.

По этому же адресу до 10 часов 2 декабря 2019 года в запечатанном виде следует доставить конкурсные предложения. После этого они будут раскрыты в присутствии имеющихся в наличии участников тендера. Предложения. поступившие позже указанного срока. не рассматриваются и возвращаются участникам тендера нераскрытыми.

Предложения должны оставаться действительными на протяжении 60 (шестидесяти) дней с даты раскрытия.

Все, кто заинтересовался данным предложением, могут получить дополнительную информацию по вышеуказанному адресу или по телефону +380504744344.