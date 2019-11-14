Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

В рамках национального экологического форума состоялась поездка на славянский полигон, где сейчас идет рекультивация. Их проводит ООО «Хозхимсервис». Эта фирма выиграла торги на сумму 104 млн грн.

Напомним, что полигон был закрыт еще в 2017-м. Но работы начались лишь в апреле нынешнего года.

Как рассказал заместитель руководителя предприятия-подрядчика Давид Кизименко, сейчас идет первый этап рекультивации - технический. Все 94 тыс. кв м бывшей свалки покрывают многофункциональным защитным слоем. В него входят песок, суглинок, специальный полимерный материал - бентомат, который не пропускает ни воду, ни воздух. Сверху будет насыпан слой чернозема.

Эти работы должны завершиться в текущем году. А вот установка 26 скважин для отвода метана останется на первый квартал 2020-го. Однако все сети для них подводятся уже сейчас. Через скважины газ, который образуется в результате гниения органических отходов, будет подаваться на установку для утилизации методом открытого факельного сжигания.

Главный эколог города Лариса Соловей объяснила, что вопрос повторного использования газа рассматривался. Но идею отклонили ввиду чрезвычайной затратности и малого количества метана.

Лишь после этого на полигоне начнется второй - биологический - этап работ. Изначально планировалось высадить на полигоне около 1,4 тыс. кустов ягодника белого. Но начальник департамента экологии Сергей Натрус недавно внес новое предложение. Теперь бывшую свалку хотят превратить в экологический уголок степной Донетчины. Здесь планируют высадить ковыль и другие аутентичные травы.

- Таким образом, школьники могли бы приходить сюда на уроках биологии и изучать природу родного края, - говорит Лариса Соловей.

А вот от идеи обустройства озера и пляжа в районе бывшей свалки пришлось отказаться. Эти земли не находятся в ведении города, часть из них принадлежит аграрному техникуму. Поэтому решение вопроса требует сложных договоренностей, в том числе - с министерством образования.

Добавим, что, по словам Давида Кизименко, сейчас работы на полигоне ведутся в две смены, 24 часа в сутки. В целом здесь трудятся 40-50 человек и 5-7 единиц техники, не считая автотранспорта для подвоза материалов и грунта. Надвигающиеся холода не остановят рабочий процесс, поскольку, по технологии, он может вестись и при минусовой температуре.