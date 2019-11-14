В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

Реконструкция славянского родильного дома наконец набрала полные обороты. Ремонта здесь пришлось подождать. Но на данный момент завершаются работы в хозблоке и идут в основном здании.

Здесь планируется заменить коммуникации, провести тепломодернизацию и полностью отремонтировать один этаж. Денег на реконструкцию всех 4 этаж на данный момент, к сожалению, нет.

Сначала планировалось, что ремонт не приведет к закрытию медицинского учреждения. В пример приводилась клиническая больница, где, несмотря на ремонтные работы, проводилось лечение пациентов. Однако действительность внесла коррективы в планы.

Замена коммуникаций привела не только к пыли и понятной разрухе. В четырехэтажном здании пришлось отключить отопление. Даже в теплом ноябре температура там не превышает 12 градусов.

Находится в таких условиях роженицам и малышам не представляется возможным. Поэтому было принято решение о временном закрытии родильного дома. Пока его закрыли на плановую мойку. Она продлится до начала декабря.

Откроется ли лечебное учреждение в обозначенный срок, покажет ближайшее время. Пока темпами работ предприятия «Монолит-Центр» довольны и руководители горздрава, и мэр Славянска.

Как рассказали в отделе здравоохранения, рожать жительниц Славянска сейчас отправляют в соседний Краматорск. Вызванная скорая помощь доставит будущую мамочку в перинатальный центр соседнего города бесплатно. Об этом есть договоренность с профильным областным департаментом.

Отметим, что наблюдаться беременные могут по-прежнему в Славянске. Женская консультация работает в штатном режиме. Гинекологическое отделение временно переехало в 1-ю хирургию городской клинической больницы. Врачи родильного дома дежурят здесь круглосуточно. Сюда же, в случае необходимости, могут госпитализировать беременных.