|14 ноября 2019
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Реконструкция славянского родильного дома наконец набрала полные обороты. Ремонта здесь пришлось подождать. Но на данный момент завершаются работы в хозблоке и идут в основном здании.
Здесь планируется заменить коммуникации, провести тепломодернизацию и полностью отремонтировать один этаж. Денег на реконструкцию всех 4 этаж на данный момент, к сожалению, нет.
Сначала планировалось, что ремонт не приведет к закрытию медицинского учреждения. В пример приводилась клиническая больница, где, несмотря на ремонтные работы, проводилось лечение пациентов. Однако действительность внесла коррективы в планы.
Замена коммуникаций привела не только к пыли и понятной разрухе. В четырехэтажном здании пришлось отключить отопление. Даже в теплом ноябре температура там не превышает 12 градусов.
Находится в таких условиях роженицам и малышам не представляется возможным. Поэтому было принято решение о временном закрытии родильного дома. Пока его закрыли на плановую мойку. Она продлится до начала декабря.
Откроется ли лечебное учреждение в обозначенный срок, покажет ближайшее время. Пока темпами работ предприятия «Монолит-Центр» довольны и руководители горздрава, и мэр Славянска.
Как рассказали в отделе здравоохранения, рожать жительниц Славянска сейчас отправляют в соседний Краматорск. Вызванная скорая помощь доставит будущую мамочку в перинатальный центр соседнего города бесплатно. Об этом есть договоренность с профильным областным департаментом.
Отметим, что наблюдаться беременные могут по-прежнему в Славянске. Женская консультация работает в штатном режиме. Гинекологическое отделение временно переехало в 1-ю хирургию городской клинической больницы. Врачи родильного дома дежурят здесь круглосуточно. Сюда же, в случае необходимости, могут госпитализировать беременных.
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Комментарии к статье «В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска»
Реконструкция славянского родильного дома наконец набрала полные обороты. Ремонта здесь пришлось подождать. Но на данный момент завершаются работы в хозблоке и идут в основном здании.