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Фотофакт

Нехорошая тенденция

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

Павел Коротенко
14 ноября 2019 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Сессия напоминала театральную постановку. В первом акте народ пришел благодарить градоначальника.
  • В начале пленарного заседания за сессию зарегистрировались 29 депутатов, к исходу третьего часа их осталось 23.

Ни многочасовые обсуждения проектов решений на депутатских комиссиях, ни проведение согласительного совета так и не обеспечили нормальную работу сессии Славянского горсовета. Пленарное заседание состоялось 13 ноября и продолжалось около 4-х часов.

Опосредованные методы

К рассмотрению повестки дня сессия добралась только через час после начала заседания. Сначала на сцену вышли жители ул. Новый Быт, которые поблагодарили Вадима Ляха за модульную котельную. Потом к трибуне поднялись жители мкр-на Лиманы, требовавшие осветить ул. Олимпийскую. Ключевым моментом их выступления была фраза «Солод обещал, а не сделал». На брошенный в их огород камень депутатская группа ОПЗЖ отреагировала обвинениями в адрес Вадима Ляха. По их словам, он также не выполнил ряд своих обещаний, что было проиллюстрировано невыполненными депутатскими запросами.

К слову, о депутатских запросах. На этой сессии их оказалось в разы больше, чем обычно. И хотя вслух об этом никто не говорил, но было очевидно, что таким образом депутаты пытаются поднять собственный рейтинг на своих избирательных участках, ведь местные выборы уже не за горами. А заодно и загрузить исполнительную власть массой локальных хозяйственных проблем.

Здесь играем, здесь не играем

Плавное поначалу течение сессии прервалось на вопросе о внесении изменений в городской бюджет на 2019 год. Возражения части депутатов вызвали две позиции: о выделении КП «Благоустройство» 552 тыс. грн на содержание дорог и тротуаров и 400 тыс. грн на закупку «холодного» асфальта для текущего ремонта дорожного покрытия. Представители депутатского большинства потребовали расшифровать – на какие именно участки эти средства пойдут. Пояснения заммэра по вопросам ЖКХ Андрея Секлецова, что предугадать сейчас, где возникнет потребность в проведении ямочного ремонта, невозможно, депутатов не удовлетворили. И Николай Адейкин предложил убрать эти суммы из проекта решения. Нужного количества голосов предложение не набрало, как не хватило их и для принятия проекта в изначальной редакции. 

Из образовавшегося тупика депкорпус выбирался около полутора часов, прошедших во взаимных обвинениях в нежелании идти навстречу и прислушиваться к оппонентам. За это время несколько депутатов из ОПЗЖ покинули зал заседания, и пришлось проводить перерегистрацию. Оставшиеся, в конечно итоге, сошлись на раздельном голосовании по каждому пункту. Ведь «провал» всего списка изменений в бюджете грозил оставить без финансирования много других сфер жизнедеятельности города: транспорт, здравоохранение, образование и т.д. 

«Поштучное» голосование спорные позиции все же исключило. По словам Андрея Секлецова, для КП «Благоустройство» это будет означать приостановку деятельности. Кроме того, депутаты, непонятно по каким соображениям, не поддержали сумму в 55 тыс. грн на закупку саженцев для озеленения города.

Есть мнение, что не заслужил

Заблокировало большинство и проект о присвоении городскому голове следующего, 2-го ранга госслужащего. Сославшись на фрагмент формулировки «за успешную работу», депутат Сергей Савченко предложил сначала заслушать отчет мэра, чтобы оценить уровень его «успешности». А решение о присвоении ранга перенести на январь. Ни сам проект, ни такое предложение по результатам голосования так и не были приняты.

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Комментарии к статье «Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга»

Ни многочасовые обсуждения проектов решений на депутатских комиссиях, ни проведение согласительного совета так и не обеспечили нормальную работу сессии Славянского горсовета. Пленарное заседание состоялось 13 ноября и продолжалось около 4-х часов.

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