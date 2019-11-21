Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля

Славянский родильный дом не откроют в нынешнем году. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях. Зато после ремонта, по его словам, лечебное учреждение будет напоминать отель - с рецепцией, диванами, лифтами и номерами-палатами.

На сегодняшний день в роддоме полным ходом идут ремонтные работы, наобъекте работают 50 человек. Как рассказал представитель подрядчика Андрей Степаненков, они будут завершены до конца декабря. Сейчас полностью меняют коммуникации, утепляют фасад, ремонтируют хозблок и 4 этаж здания, где располагается гинекологическое отделение.

На текущий этап ремонта выделено 24 млн грн. Это средства ГФРР и 1,5 млн сэкономленных на тендерах. Их нужно обязательно освоить, иначе средства вернутся в госбюджет. Славянск уже имеет подобные печальный опыт. Так, неосвоенные 3,5 млн грн, выделенные государством на ремонт клуба в поселке Семеновка, пришлось вернуть в национальную казну. Теперь славянские депутаты будут обращаться к правительству с тем, чтобы деньги отдали обратно и работы были продолжены.

- На данный момент внутренние работы выполнены на 70%, внешние - на 50%, - говорит прораб. - Современные материалы и оборудование позволяют вести реконструкцию даже при плохой погоде и минусовой температуре.

На ближайшую сессию будет вынесен вопрос о выделении дополнительных средств на покупку мебели для 4 этажа. Поддержат ли его депутаты, пока неизвестно. Точно также неясно, за какие средства будут продолжены ремонтные работы на трех остальных этажах здания. Городской голова рассказал, что сейчас рассматриваются разные варианты, но конкретных предложений пока нет.

Отметим, что роддом обещают открыть, не дожидаясь, когда найдутся деньги на продолжение реконструкции. Пока же будущие мамочки из Славянска могут рожать в Краматорске, Лимане или других городах по своему выбору.