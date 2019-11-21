Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля

|21 ноября 2019
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Славянский родильный дом не откроют в нынешнем году. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях. Зато после ремонта, по его словам, лечебное учреждение будет напоминать отель - с рецепцией, диванами, лифтами и номерами-палатами.
На сегодняшний день в роддоме полным ходом идут ремонтные работы, наобъекте работают 50 человек. Как рассказал представитель подрядчика Андрей Степаненков, они будут завершены до конца декабря. Сейчас полностью меняют коммуникации, утепляют фасад, ремонтируют хозблок и 4 этаж здания, где располагается гинекологическое отделение.
На текущий этап ремонта выделено 24 млн грн. Это средства ГФРР и 1,5 млн сэкономленных на тендерах. Их нужно обязательно освоить, иначе средства вернутся в госбюджет. Славянск уже имеет подобные печальный опыт. Так, неосвоенные 3,5 млн грн, выделенные государством на ремонт клуба в поселке Семеновка, пришлось вернуть в национальную казну. Теперь славянские депутаты будут обращаться к правительству с тем, чтобы деньги отдали обратно и работы были продолжены.
- На данный момент внутренние работы выполнены на 70%, внешние - на 50%, - говорит прораб. - Современные материалы и оборудование позволяют вести реконструкцию даже при плохой погоде и минусовой температуре.
На ближайшую сессию будет вынесен вопрос о выделении дополнительных средств на покупку мебели для 4 этажа. Поддержат ли его депутаты, пока неизвестно. Точно также неясно, за какие средства будут продолжены ремонтные работы на трех остальных этажах здания. Городской голова рассказал, что сейчас рассматриваются разные варианты, но конкретных предложений пока нет.
Отметим, что роддом обещают открыть, не дожидаясь, когда найдутся деньги на продолжение реконструкции. Пока же будущие мамочки из Славянска могут рожать в Краматорске, Лимане или других городах по своему выбору.
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• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
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20 ноября 2019
• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
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• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
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Комментарии к статье «Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля»
Славянский родильный дом не откроют в нынешнем году. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях. Зато после ремонта, по его словам, лечебное учреждение будет напоминать отель - с рецепцией, диванами, лифтами и номерами-палатами.