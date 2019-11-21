В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно

|21 ноября 2019
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В большом зале исполкома 15 ноября состоялся очередной раунд обсуждения проекта по строительству мемориального парка "Память поколений". Напомним, что он будет располагаться на территории бывшего Старогородского кладбища. К единому мнению участники заседания не пришли.
Идея привести в порядок территорию старого городского кладбища появилась с подачи общественности еще в начале прошлого года, однако и по сей день ее реализация пребывает в стадии предварительной подготовки. На проходившем в исполкоме заседании снова обсуждался детальный план будущего парка - то есть документ, на котором будет указано расположение объектов и их целевое назначение. Но до этой темы участники форума так и не дошли.
Как выяснилось, сложности возникли в плоскости землеустроительной документации. Главная из них заключается в том, что согласно действующего генерального плана территория кладбища обозначена как зона многоэтажной застройки.
Кроме того, непонятно, в каких границах нужно создавать мемориальный парк. Ведь на картах 19 века кладбище указано от ул. Шевченко до ул. Одесской, где сейчас расположен объект незавершенного строительства (станция скорой помощи). Причем данный участок территории находится в частной собственности. За последние полтора века реальные границы кладбища серьезно сузились и за счет других частных и коммунальных строений, что еще больше запутывает дело.
По мнению чиновников, создавать мемориальный парк нужно в нынешних, свободных от застройки границах. Однако у краеведов, ратующих за проведение археологических исследований, похоже, имеется свое мнение. Некоторые из них считают, что сначала нужно разобраться, какая часть территории была захвачена незаконно, и вернуть ее в коммунальную собственность. При этом они напоминают, что строительные работы ведутся там и сейчас.
Полемика по историко-архитектурным вопросам увела участников обсуждения от основной темы - как должен выглядеть мемориальный парк, то есть место массового отдыха горожан. Похоже, что определение его границ и присвоение участку соответствующего статуса может затянуться надолго.
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20 ноября 2019
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• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
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• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
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• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
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• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
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Комментарии к статье «В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно»
В большом зале исполкома 15 ноября состоялся очередной раунд обсуждения проекта по строительству мемориального парка "Память поколений". Напомним, что он будет располагаться на территории бывшего Старогородского кладбища. К единому мнению участники заседания не пришли.