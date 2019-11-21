Держим кулаки за землю Славкурорта

|21 ноября 2019
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Ситуация с возможным отключением электроэнергии на Славкурорте на данный момент нормализовалась. По словам Вадима Ляха, предприятие оплатило долги, и населению ничего не грозит.
- О каких суммах идет речь, мы не знаем. Цифр у города нет. Но риска для жителей микрорайона нет, - прокомментировал градоначальник.
В то же время на предприятии проходят санкционированные обыски и следственные действия. С чем это связано и что в результате получит город, пока неизвестно. Правоохранители не дают комментариев, ссылаясь на тайну следствия.
Зато, как объяснил мэр, есть все шансы на то, что город вернет земли Славкурорта по решению суда. На данном этапе в дело включилась Генпрокуратура. Напомним, что срок аренды земли «Укрпрофздравницей» истекает в 2023 году. Но из-за нарушений есть возможность забрать землю в собственность городской громады, не дожидаясь этого срока.
- Это дало бы нам возможность заняться благоустройством парка Славкурорта, лесной зоны, озером Слепное. У нас есть два здания на ул. Коха. Можно было бы развивать и их, - говорит Вадим Лях.
Под вопросом остается и озеро Репное. Оно принадлежит курорту, и забрать его город не сможет. Но, считает городской голова, бесконтрольное пользование должно прекратиться.
- Если озеро рассчитано, например, на тысячу человек за сезон, значит, столько там и должно купаться. Пусть устанавливают забор, следят. Ведь оно уникальное. Не такое, как другие. Понимаю, что ДП СКРЦ не заботит, что будет с озером через 10-20 лет. Но нас-то это должно волновать, - говорит мэр.
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• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
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• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
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• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
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• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
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• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
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Комментарии к статье «Держим кулаки за землю Славкурорта»
Ситуация с возможным отключением электроэнергии на Славкурорте на данный момент нормализовалась. По словам Вадима Ляха, предприятие оплатило долги, и населению ничего не грозит.