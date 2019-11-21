СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух

Министерство энергетики и защиты окружающей среды озвучило список из 20 предприятий, которые в самой большей степени загрязняют атмосферу в Украине. В перечень попала и Славянская ТЭС.

Практически все объекты, которые дают «грязные» выбросы, относятся к металлургической промышленности и ТЭС. В Донецкой области расположены 5 из них.

В этом антирейтинге СлавТЭС, которая находится в Николаевке, занимает 13 позицию. На первом месте - мариупольское ЧАО «ММК им. Ильича». Также в топе Кураховская и Углегорская ТЭС и металлургический комбинат «Азовсталь».

Интересно, что осенью нынешнего года в Славянске остро стал вопрос о выбросах в атмосферу, которые дает СдавТЭС. Но отдел экологии заверил, что нормы не нарушены и с воздухом в городе все в порядке.