|21 ноября 2019
|Просмотров: 20
|
Министерство энергетики и защиты окружающей среды озвучило список из 20 предприятий, которые в самой большей степени загрязняют атмосферу в Украине. В перечень попала и Славянская ТЭС.
Практически все объекты, которые дают «грязные» выбросы, относятся к металлургической промышленности и ТЭС. В Донецкой области расположены 5 из них.
В этом антирейтинге СлавТЭС, которая находится в Николаевке, занимает 13 позицию. На первом месте - мариупольское ЧАО «ММК им. Ильича». Также в топе Кураховская и Углегорская ТЭС и металлургический комбинат «Азовсталь».
Интересно, что осенью нынешнего года в Славянске остро стал вопрос о выбросах в атмосферу, которые дает СдавТЭС. Но отдел экологии заверил, что нормы не нарушены и с воздухом в городе все в порядке.
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
• В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно
• Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля
• За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий
• Колизей - от итальянского colosso (огромный)
20 ноября 2019
• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
— 21 ноября 2019 —
На прошлой неделе департамент экологии и природных ресурсов ДонОГА провел презентацию проектов строительства стерилизационных пунктов для содержания и стерилизации бездомных животных гуманными методами. Запрос на их установку подали 8 громад, в том числе и Славянск.
— 21 ноября 2019 —
Как рассказал градоначальник, строительством компостцентра в Славянске заинтересовались два иностранных грантодателя. На данном этапе идут переговоры.
— 21 ноября 2019 —
Ситуация с возможным отключением электроэнергии на Славкурорте на данный момент нормализовалась. По словам Вадима Ляха, предприятие оплатило долги, и населению ничего не грозит.
— 21 ноября 2019 —
В большом зале исполкома 15 ноября состоялся очередной раунд обсуждения проекта по строительству мемориального парка "Память поколений". Напомним, что он будет располагаться на территории бывшего Старогородского кладбища. К единому мнению участники заседания не пришли.
Приветствую, гость! Вход
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
• В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно
• Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля
• За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий
• Колизей - от итальянского colosso (огромный)
20 ноября 2019
• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух»
Министерство энергетики и защиты окружающей среды озвучило список из 20 предприятий, которые в самой большей степени загрязняют атмосферу в Украине. В перечень попала и Славянская ТЭС.