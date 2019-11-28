Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете

В Славянске состоялось заседание рабочей группы по выбору места для будущего стерилизационного пункта для животных. После долгой дискуссии чиновникам и волонтерам удалось достигнуть компромисса.

Напомним, что Славянск подал заявку в областной департамент экологии на установку стерилизационного комплекса. Если город сможет соблюсти все условия, уже в 2020 году он получит новый готовый пункт, рассчитанный на 30 животных. Комплекс, площадью 68 кв м, состоит из операционной, реабилитационной, карантинного изолятора, смотровой комнаты, комнаты ветпрепаратов, 4 хозпомещений и комнаты для персонала. По идее, он является мобильным и предполагает перенос с места на место.

Но для участия в программе Славянск должен выдержать несколько условий. Так, необходим участок с подведенными коммуникациями, а также асфальтированным либо отсыпанным подъездом к нему. Еще одно требование - наличие санитарной зоны в 100 м около комплекса.

По словам заместителя городского головы Андрея Секлецова, в городе не так много зон, удовлетворяющих всем требованиям. Тем более, что местные власти хотят объединить стерилизационный пункт и приют для бездомных животных.

Главный городской эколог Лариса Соловей рассказала, что рассматривались три территории. Участок, принадлежащий ДОСААФ, отвергли по этическим соображениям. Он расположен возле церкви на Славкурорте. И постоянный лай собак может помешать прихожанам. Кроме того, там не соблюдена санитарная зона. Против участка на КАТП, где сейчас расположены вольеры с четвероногими бродяжками, выступила общественность.

В итоге чиновники сошлись на участке, расположенном на ул. Заводской в мкр-не Машмет. Предложенная территория с трех сторон обнесена забором. К ней ведет асфальтированная дорога с удобным подъездом. Здесь имеется электричество и возможность подвода воды. Но даже если провести ее не получится, можно ограничиться скважиной. Как показал опыт частных предпринимателей, ведущих неподалеку хозяйственную деятельность, вода находится на глубине 10 м. Поэтому ее «добыча» не вызывает особых проблем.

Еще один плюс - наличие зеленой зоны. Она расположена за забором. Здесь в дальнейшем хотят оборудовать облагороженную территорию для выгула собак.

Предполагается, что стерилизационный пункт будет обслуживать не только бездомных животных. На льготных условиях им смогут пользоваться и жители города.

Это намерение и стало камнем преткновения. По мнению волонтеров, люди, «которые выбрасывают щенков и котят в коробках», не захотят везти домашних питомцев на Машмет для стерилизации.

- Это отдаленный район. Нас он не устраивает, - так звучали основные претензии.

В свою очередь Андрей Секлецов заметил, что если не выбрать участок сейчас, город вновь окажется без стерилизационного пункта.

- Я работаю три года, и все это время мы не можем договориться, - заметил он.

В итоге решение было принято. Некоторые волонтеры предпочли воздержаться. Теперь вопрос выделения земли одобрит сессия и проект отдадут на утверждение в область.