Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю

|28 ноября 2019
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На проходившей 27 ноября сессии Славянского районного совета депутаты поддержали решение обратиться к главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Кириленко с просьбой посодействовать в возврате земельных участков в пользование Крестыщанского сельсовета.
Суть проблемы депутатскому корпусу изложил председатель Крестыщанского сельсовета Сергей Чевела. По его словам, на территории сельского совета расположены земельные участки, пребывающие сейчас в пользовании Славянского колледжа Луганского национального аграрного университета (716,8 га) и Славянского профессионального аграрного лицея (292 га). Согласно озвученной информации, оба учреждения распоряжаются участками без правоустанавливающих документов, так как разрешение на пользование оформлялось на Славянский совхоз-техникум и СПТУ № 146, которые были ликвидированы без правонаследников. Другими словами, сейчас землями пользуются совершенно другие юридические лица. К тому же, не имеющие для их обработки соответствующей материально-технической базы.
В пояснительной записке также указывается, что, по факту, пахотные участки обрабатывают неизвестные субъекты хозяйствования, вследствие чего бюджет сельского совета не получает доходов, которые нужны для полноценного социально-экономического развития территории. Приняв во внимание доводы выступающего, сессия поддержала решение обратиться к областному руководству с просьбой вмешаться в ситуацию.
Конец бюджетного года диктует свои условия и вынуждает корректировать действующие в районе программы. В ходе пленарного заседания депутаты внесли изменения сразу в несколько документов. Больше всего это коснулось сферы здравоохранения, каковая регулируется программами о финансовой поддержке Славянской ЦРЛ, центра первичной медико-санитарной помощи и обобщающей программой «Здоровье населения Славянского района на 2017-2021 г.г.»
В соответствии с принятым решением, районный совет согласился выделить 270 тыс. грн для замены окон в хирургическом и терапевтическом отделениях ЦРЛ. Самые крупные статьи расходов для «первички» - покупка гематологического анализатора для амбулатории пгт. Былбасовка (210 тыс. грн) и 5 анализаторов мочи для амбулаторий Райгородка, Мирного, Былбасовки, Маяк и Крестыща (255 тыс. грн).
Дополнив действующие программные документы, депутатский корпус утвердил ряд программ, действие которых начнется с нового года. В их числе - программа о поощрении учреждений, предприятий и организаций, в рамках которой предполагается выделить 19 тыс. грн на денежные премии лучшим работникам и 42 тыс. грн для материальной помощи почетным гражданам Славянского района.
В программу поддержки местных инициатив депутатам предложили вложить 750 тыс. грн. Аналогичный объем средств выделялся и в этом году, партнером программы выступил Британский союз в Украине. Победителями конкурса стали 17 мини-проектов, разработанных и заявленных активными жителями района. На сегодняшний день все проекты успешно реализованы.
Также депутаты утвердили ликвидационный баланс Сидорянской ООШ, списание отслужившей свой век оргтехники и мебели Славянской РГА и присвоение председателю Славянского районного совета Константину Черникову очередного, 5 ранга должностного лица местного самоуправления в пределах 3-й категории должностей. Все выше перечисленные решения приняты единогласно.
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• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
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• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
• Дело Штепы будут слушать заново
• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
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• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
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Комментарии к статье «Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю»
На проходившей 27 ноября сессии Славянского районного совета депутаты поддержали решение обратиться к главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Кириленко с просьбой посодействовать в возврате земельных участков в пользование Крестыщанского сельсовета.