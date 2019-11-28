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Фотофакт

Безальтернативная потребность

Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю

Павел Коротенко
28 ноября 2019 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На проходившей 27 ноября сессии Славянского районного совета депутаты поддержали решение обратиться к главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Кириленко с просьбой посодействовать в возврате земельных участков в пользование Крестыщанского сельсовета.

Невыгодный простой

Суть проблемы депутатскому корпусу изложил председатель Крестыщанского сельсовета Сергей Чевела. По его словам, на территории сельского совета расположены земельные участки, пребывающие сейчас в пользовании Славянского колледжа Луганского национального аграрного университета (716,8 га) и Славянского профессионального аграрного лицея (292 га). Согласно озвученной информации, оба учреждения распоряжаются участками без правоустанавливающих документов, так как разрешение на пользование оформлялось на Славянский совхоз-техникум и СПТУ № 146, которые были ликвидированы без правонаследников. Другими словами, сейчас землями пользуются совершенно другие юридические лица. К тому же, не имеющие для их обработки соответствующей материально-технической базы.

В пояснительной записке также указывается, что, по факту, пахотные участки обрабатывают неизвестные субъекты хозяйствования, вследствие чего бюджет сельского совета не получает доходов, которые нужны для полноценного социально-экономического развития территории. Приняв во внимание доводы выступающего, сессия поддержала решение обратиться к областному руководству с просьбой вмешаться в ситуацию.

Текущие изменения

Конец бюджетного года диктует свои условия и вынуждает корректировать действующие в районе программы. В ходе пленарного заседания депутаты внесли изменения сразу в несколько документов. Больше всего это коснулось сферы здравоохранения, каковая регулируется программами о финансовой поддержке Славянской ЦРЛ, центра первичной медико-санитарной помощи и обобщающей программой «Здоровье населения Славянского района на 2017-2021 г.г.» 

В соответствии с принятым решением, районный совет согласился выделить 270 тыс. грн для замены окон в хирургическом и терапевтическом отделениях ЦРЛ. Самые крупные статьи расходов для «первички» - покупка гематологического анализатора для амбулатории пгт. Былбасовка (210 тыс. грн) и 5 анализаторов мочи для амбулаторий Райгородка, Мирного, Былбасовки, Маяк и Крестыща (255 тыс. грн).

На год грядущий

Дополнив действующие программные документы, депутатский корпус утвердил ряд программ, действие которых начнется с нового года. В их числе - программа о поощрении учреждений, предприятий и организаций, в рамках которой предполагается выделить 19 тыс. грн на денежные премии лучшим работникам и 42 тыс. грн для материальной помощи почетным гражданам Славянского района. 

В программу поддержки местных инициатив депутатам предложили вложить 750 тыс. грн. Аналогичный объем средств выделялся и в этом году, партнером программы выступил Британский союз в Украине. Победителями конкурса стали 17 мини-проектов, разработанных и заявленных активными жителями района. На сегодняшний день все проекты успешно реализованы.

Также депутаты утвердили ликвидационный баланс Сидорянской ООШ, списание отслужившей свой век оргтехники и мебели Славянской РГА и присвоение председателю Славянского районного совета Константину Черникову очередного, 5 ранга должностного лица местного самоуправления в пределах 3-й категории должностей. Все выше перечисленные решения приняты единогласно.

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Комментарии к статье «Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю»

На проходившей 27 ноября сессии Славянского районного совета депутаты поддержали решение обратиться к главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Кириленко с просьбой посодействовать в возврате земельных участков в пользование Крестыщанского сельсовета.

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