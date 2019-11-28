В «Топольке» снова будет детдом

|28 ноября 2019
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В бывшем детском доме «Тополек», пострадавшем во время боевых действий 2014 года, снова откроют детское учреждение того же профиля. Об этом рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный.
- Это дошкольное учреждение принадлежит области. Сейчас там уже сыграны все торги и ведутся ремонтные работы. Оно включено в структуру краматорского детского дома «Рощица» и сохранит свой профиль, - объяснил чиновник.
Напомним, что в июле 2014 года, за несколько дней до освобождения Славянска, во время артобстрела в здание, расположенное в мкр-не Артема, попали снаряды. Разрушенным оказалось восточное крыло, где находились 2 двухкомнатные группы с отдельными санблоками и большими летними верандами. Площадь разрушений составила 240 «квадратов», тогда как все здание насчитывает 2,5 тыс. кв. м. Таким образом, пострадало всего 10% помещения. По заключению экспертной комиссии, восточное крыло «Тополька» вполне подлежало восстановлению. А поскольку здание специально строилось отдельными блоками, его целую часть признали пригодной для использования.
Однако детский дом все равно решили закрыть. Детей перевели в краматорскую «Рощицу», коллектив отправился в центр занятости.
На протяжении нескольких лет в департаменте образования утверждали, что в скором времени в «Топольке» откроется универсальный реабилитационный центр для детей с особыми потребностями и их родителей. Кроме того, в центре будут заниматься малыши, не ходившие в детский сад, но желающие пройти адаптацию перед поступлением в школу. Работы обещали завершить в 2018 году. Но в 2019-м они лишь были начаты.
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27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
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• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
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Комментарии к статье «В «Топольке» снова будет детдом»
В бывшем детском доме «Тополек», пострадавшем во время боевых действий 2014 года, снова откроют детское учреждение того же профиля. Об этом рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный.