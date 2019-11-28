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Фотофакт

Безальтернативная потребность

В «Топольке» снова будет детдом

Светлана Вьюниченко
28 ноября 2019 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В бывшем детском доме «Тополек», пострадавшем во время боевых действий 2014 года, снова откроют детское учреждение того же профиля. Об этом рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный.

- Это дошкольное учреждение принадлежит области. Сейчас там уже сыграны все торги и ведутся ремонтные работы. Оно включено в структуру краматорского детского дома «Рощица» и сохранит свой профиль, - объяснил чиновник.

Напомним, что в июле 2014 года, за несколько дней до освобождения Славянска, во время артобстрела в здание, расположенное в мкр-не Артема, попали снаряды. Разрушенным оказалось восточное крыло, где находились 2 двухкомнатные группы с отдельными санблоками и большими летними верандами. Площадь разрушений составила 240 «квадратов», тогда как все здание насчитывает 2,5 тыс. кв. м. Таким образом, пострадало всего 10% помещения. По заключению экспертной комиссии, восточное крыло «Тополька» вполне подлежало восстановлению. А поскольку здание специально строилось отдельными блоками, его целую часть признали пригодной для использования.

Однако детский дом все равно решили закрыть. Детей перевели в краматорскую «Рощицу», коллектив отправился в центр занятости.

На протяжении нескольких лет в департаменте образования утверждали, что в скором времени в «Топольке» откроется универсальный реабилитационный центр для детей с особыми потребностями и их родителей. Кроме того, в центре будут заниматься малыши, не ходившие в детский сад, но желающие пройти адаптацию перед поступлением в школу. Работы обещали завершить в 2018 году. Но в 2019-м они лишь были начаты.

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Комментарии к статье «В «Топольке» снова будет детдом»

В бывшем детском доме «Тополек», пострадавшем во время боевых действий 2014 года, снова откроют детское учреждение того же профиля. Об этом рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный.

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