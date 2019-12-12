Депутаты дали деньги на новый водовод

В последнее время внеочередные сессии в Славянске проходят с завидной регулярностью. Та, что состоялась 10 декабря, была 75-й по счету. На нее зарегистрировались 23 депутата из 36-ти. В повестке дня значились 5 вопросов.

Славкурорту вновь грозят отключить свет

Но началась она с обращения жителей мкр-на Славкурорт (на фото). Здесь на 12 декабря в очередной раз намечено отключение электроэнергии из-за долгов ДП СКРЦ.

Как рассказал депутат Алексей Яковленко, курорт накопил гигантские долги. Подстанция, откуда запитан микрорайон, находится на территории здравницы. Поскольку представители предприятия не предоставляют сотрудникам ДТЭКа доступа к рубильнику, что позволило бы отключить от электроэнергии только ДП «Славянский курорт», поставщик грозит обесточить сразу всех. Под перечень «всех» попадают не только жители, но также городские предприятия - троллейбусное управление, «Наружное освещение», «Водопонижение».

Отметим, что проблема эта не нова. Так, 3 декабря жители микрорайона от отчаяния и в знак протеста хотели перекрыть трассу. Но тогда ситуацию удалось временно урегулировать.

- Городские власти оказывают содействие и пытаются найти решение. но этого пока недостаточно. Жители вновь получили уведомления об отключении, - говорит Алексей Яковленко.

Председатель комитета микрорайона Славкурорт Любовь Ушкало напомнила депутатам, что у многих жителей, которые являются добросовестными плательщиками и не имеют долгов за электроэнергию, установлены электрические котлы. И если ДТЭК выполнит свои угрозы, люди зимой останутся не только без света, но и без тепла.

- Мы стали заложниками ситуации. ДТЭК нас так и использует, только на СКРЦ это не действует, - говорят жители Славкурорта.

Любовь Ушкало пригласила городское руководство, депутатов, представителей силовых и областных структур приехать 12 декабря на Славкурорт, чтобы помочь в решение проблемы.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях назвал действия энергетиков абсурдными.

- На курорте сейчас нет отдыхающих, предприятие остановлено, там только сторож. Даже если отключить им электроэнергию, думаю, это на них не подействует и ущерба не нанесет. А вот город пострадает. Поэтому, если такое случится, будем обращаться в суд, - говорит мэр.

По его словам, город готов принять на баланс 5 подстанций, которые находятся на территории здравницы. Одну из них мэрия обязуется восстановить за средства горбюджета и подключить к ней жителей микрорайона. Но это - дело будущего. Пока же часть горожан вынуждена быть объектом манипуляций в чужой игре.

Повестка дня

Вопросы повестки дня депутаты проголосовали практически без споров разногласий. Так, 10 квартир, которые за средства областного бюджета купили для переселенцев, будут находиться в собственности города. Их будут давать в аренду на год. В случае необходимости аренду могут продлить. Как именно планируют распределять жилье, пока неясно.

Также депкорпус выделил средства на проект нового водовода, который даст возможность практически полностью уйти от «Воды Донбасса». Нашлись средства на ремонт дорог и наружное освещение.

Кроме того, депутаты поддержали изменения в «Программу социально-экономического развития Славянска на 2019 год». В основном они касались корректировки проектов по тем объектам, где работы уже идут.