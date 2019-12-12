Депутаты дали деньги на новый водовод

|12 декабря 2019
|Просмотров: 23
|
В последнее время внеочередные сессии в Славянске проходят с завидной регулярностью. Та, что состоялась 10 декабря, была 75-й по счету. На нее зарегистрировались 23 депутата из 36-ти. В повестке дня значились 5 вопросов.
Но началась она с обращения жителей мкр-на Славкурорт (на фото). Здесь на 12 декабря в очередной раз намечено отключение электроэнергии из-за долгов ДП СКРЦ.
Как рассказал депутат Алексей Яковленко, курорт накопил гигантские долги. Подстанция, откуда запитан микрорайон, находится на территории здравницы. Поскольку представители предприятия не предоставляют сотрудникам ДТЭКа доступа к рубильнику, что позволило бы отключить от электроэнергии только ДП «Славянский курорт», поставщик грозит обесточить сразу всех. Под перечень «всех» попадают не только жители, но также городские предприятия - троллейбусное управление, «Наружное освещение», «Водопонижение».
Отметим, что проблема эта не нова. Так, 3 декабря жители микрорайона от отчаяния и в знак протеста хотели перекрыть трассу. Но тогда ситуацию удалось временно урегулировать.
- Городские власти оказывают содействие и пытаются найти решение. но этого пока недостаточно. Жители вновь получили уведомления об отключении, - говорит Алексей Яковленко.
Председатель комитета микрорайона Славкурорт Любовь Ушкало напомнила депутатам, что у многих жителей, которые являются добросовестными плательщиками и не имеют долгов за электроэнергию, установлены электрические котлы. И если ДТЭК выполнит свои угрозы, люди зимой останутся не только без света, но и без тепла.
- Мы стали заложниками ситуации. ДТЭК нас так и использует, только на СКРЦ это не действует, - говорят жители Славкурорта.
Любовь Ушкало пригласила городское руководство, депутатов, представителей силовых и областных структур приехать 12 декабря на Славкурорт, чтобы помочь в решение проблемы.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях назвал действия энергетиков абсурдными.
- На курорте сейчас нет отдыхающих, предприятие остановлено, там только сторож. Даже если отключить им электроэнергию, думаю, это на них не подействует и ущерба не нанесет. А вот город пострадает. Поэтому, если такое случится, будем обращаться в суд, - говорит мэр.
По его словам, город готов принять на баланс 5 подстанций, которые находятся на территории здравницы. Одну из них мэрия обязуется восстановить за средства горбюджета и подключить к ней жителей микрорайона. Но это - дело будущего. Пока же часть горожан вынуждена быть объектом манипуляций в чужой игре.
Вопросы повестки дня депутаты проголосовали практически без споров разногласий. Так, 10 квартир, которые за средства областного бюджета купили для переселенцев, будут находиться в собственности города. Их будут давать в аренду на год. В случае необходимости аренду могут продлить. Как именно планируют распределять жилье, пока неясно.
Также депкорпус выделил средства на проект нового водовода, который даст возможность практически полностью уйти от «Воды Донбасса». Нашлись средства на ремонт дорог и наружное освещение.
Кроме того, депутаты поддержали изменения в «Программу социально-экономического развития Славянска на 2019 год». В основном они касались корректировки проектов по тем объектам, где работы уже идут.
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
• Депутаты дали деньги на новый водовод
• На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен
• Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков
• Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год
• Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе
• Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом
• В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды
• Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас
11 декабря 2019
• Злата Дячук завоевала «серебро»
• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
• Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе
5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Кредит онлайн: основные преимущества финансовой сделки
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
— 12 декабря 2019 —
На сессии городского совета, состоявшейся 10 декабря, депутаты согласились оплатить новую гирлянду для главной елки Славянска за 514 тыс. гривен.
— 12 декабря 2019 —
Если идею поддержат местные депутаты, со следующего года в Славянске начнется реализация программы SmartSity, рассчитанной на 3 года. Расширенная презентация проекта состоялась 5 декабря на базе платформы инициатив «Теплица».
— 12 декабря 2019 —
В Славянске разработали два проекта благоустройства территории. Один из них стал досрочным ответом на петицию, появившуюся на сайте городского совета. В ней граждане просят обустроить сквер возле родильного дома, со стороны улицы Университетской.
— 5 декабря 2019 —
Памятный камень, декларирующий строительство полноценного мемориала в честь погибших украинских воинов, появится на пересечении улиц Центральной и Банковской. Открытие памятного знака состоится 6 декабря в 11:00.
Приветствую, гость! Вход
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
• Депутаты дали деньги на новый водовод
• На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен
• Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков
• Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год
• Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе
• Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом
• В Донецкой области запрещен отстрел животных. Полиция проводит рейды
• Возле мемориала на Рыбхозе нашли боеприпас
11 декабря 2019
• Злата Дячук завоевала «серебро»
• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
• Лолита Волошина – серебряный призер Кубка Украины по вольной борьбе
5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Кредит онлайн: основные преимущества финансовой сделки
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Депутаты дали деньги на новый водовод»
В последнее время внеочередные сессии в Славянске проходят с завидной регулярностью. Та, что состоялась 10 декабря, была 75-й по счету. На нее зарегистрировались 23 депутата из 36-ти. В повестке дня значились 5 вопросов.