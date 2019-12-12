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Фотофакт

Первый снег

Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет

Светлана Вьюниченко
12 декабря 2019 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске разработали два проекта благоустройства территории. Один из них стал досрочным ответом на петицию, появившуюся на сайте городского совета. В ней граждане просят обустроить сквер возле родильного дома, со стороны улицы Университетской.

По словам городского головы, проект сквера - с фонтаном и зеленой зоной (на фото) - уже готов. Его реализация потребует около 5 млн грн. Но осуществлять амбициозные планы будут после того, как отремонтируют само лечебное учреждение.

- Нам сейчас нужно найти деньги на ремонт еще трех этажей. Нелогично разбивать сквер, если здание не готово, - говорит Вадим Лях. 

Второй проект потребует такой же суммы. В нем речь идет об обустройстве территории возле поликлиники АИЗ, где сейчас находятся амбулатории семейной медицины. 

Здесь реконструкция начнется в марте следующего года. Ее первую очередь планируют завершить к маю. Сначала возле фасада здания увеличат дорогу и сделают стоянку для машин. На эти цели в бюджет уже заложено 2,5 млн грн. Во вторую очередь благоустройство затронет территорию за поликлиникой. Здесь тоже будет стоянка и новая дорога с выездом к центральному рынку.

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Комментарии к статье «Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет»

В Славянске разработали два проекта благоустройства территории. Один из них стал досрочным ответом на петицию, появившуюся на сайте городского совета. В ней граждане просят обустроить сквер возле родильного дома, со стороны улицы Университетской.

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