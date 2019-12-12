Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом

Если идею поддержат местные депутаты, со следующего года в Славянске начнется реализация программы SmartSity, рассчитанной на 3 года. Расширенная презентация проекта состоялась 5 декабря на базе платформы инициатив «Теплица».

Оцифрованная реальность

Программа SmartSity - не ноу-хау Славянска, ее реализовывают во многих украинских городах. К примеру, в этот же день, 5 декабря, свои разработки киевским экспертам и местным госслужащим презентовали Торецк, Бахмут и Дружковка. Каждый из этих городов собирается внедрить разный комплект электронных инструментов, хотя Славянск подошел к проекту наиболее масштабно. Впрочем, и использовать эти инструменты у нас начали чуть ли не раньше всех, когда слово "диджитализация" большинству людей казалось диковинным. Так что определенная часть работы по преобразованию Славянска в "умный город" уже сделана. Но и впереди еще огромное неосвоенное пространство.

Об уже существующих элементах SmartSity и предусмотренных программой планах на ближайшие 3 года рассказал начальник отдела информационного обеспечения исполкома Вячеслав Самохвалов. Для удобства сферу применения электронных инструментов разработчики распределили по 9-ти направлениям. О каждом из них речь шла отдельно.

Управленческий аппарат

Самый массивный блок задач представляет собой раздел "электронное управление". В нем уже работают такие инструменты как веб-сайт горсовета, портал «Ваш депутат», веб-сайт нормативных актов, страница в социальной сети «Фейсбук». Сюда же включена опция онлайн-трансляций официальных заседаний. Их число близится к 700, и они уже набрали более 53 тысяч просмотров.

Перечень электронных услуг в Славянске пока невелик - их пока только 5, воспользовались ими 25 человек. Кроме того, работает 2 системы электронного документооборота, число их пользователей - 90. "Вишенка на торте" - ежедневное голосовое оповещение о количестве родившихся в Славянске за сутки.

В перспективе указаны следующие шаги: расширение функционала и сфер применения систем электронного документооборота; учреждение персонального кабинета заказчика услуг; разработка электронной карты объектов коммунальной собственности. Такие же карты планируется сделать по рекламным конструкциям и временным сооружениям, а для маломобильных людей создадут карту доступности города. Кроме того, в разделе "управление" запланировано создание современного городского веб-портала с мобильной версией и мобильное приложение SmartSity.

Электронная демократия

В этом разделе уже имеются такие опции: электронная приемная, через которую в исполком поступило 406 обращений и 532 запроса; электронные петиции (491 подано, 65 поддержано); электронные консультации (проведен 1 опрос и 3 обсуждения); программа "Бюджет участия" (реализовано 10 проектов на сумму 1,4 млн грн).

Некоторые из перечисленных позиций предполагается в дальнейшем оптимизировать. Например, срок сбора голосов за электронные петиции будет сокращен с 90 до 60 суток, а количество необходимых голосов уменьшится с 250 до 200. В "Бюджете участия" со следующего года проекты будут разделены на категории "общие" и "локальные", а допустимый возраст участников снизится до 14 лет.

Среди новинок планируется создать интерактивный сервис сообщений о проблемах ЖКХ, посредством которого можно будет не только получать информацию, но и самому сообщать о неполадках и авариях. Рабочее название инструмента - "Открытый город".

К слову, об открытости. Отдельный раздел программы SmartSity так и называется - "открытые данные". Как следует из рассказа Вячеслава Самохвалова, сейчас на городском сайте публикуются и обновляются 66 наборов открытых данных. В задачах на будущее указываются их аудит и определение перечня приоритетных наборов, разработка нормативно-правовой базы, регулирующей политику в этой сфере, и создание городского портала открытых данных. Также в этот раздел внесены планы по разработке интерактивной веб-визуализации и проведения обучающих публичных мероприятий.

Образование и медицина

Сегодня из предполагаемого перечня инструментов Славянск может похвастать лишь электронной очередью в детские сады на портале «Информационная система управления образованием» и пилотным проектом по внедрению единой системы открытых бюджетов учреждений образования.

За 3 года планируется обеспечить все школы свободным беспроводным доступом к сети Internet, а также внедрить доступ в школы по картам ученика и онлайн-контроль посещения. Специально для родителей заработают сервисы «Электронный дневник» и «Электронный журнал».

Что касается электронных очередей, то их собираются организовать не только в детсадах, но и в учреждения общего среднего и внешкольного образования. При этом будет использоваться исключающая подтасовки и фальсификации технология блокчейн.

Серьезные преобразования прописаны в программе и для сферы здравоохранения. Здесь разработчики предлагают внедрить для первичного и вторичного уровня медпомощи минимальный пакет модулей, как то: электронная регистратура, личный кабинет пациента, медицинская карточка пациента, выписка рецептов, результаты лабораторных исследований, медицинские статистические формы.

Тендеры на приобретение компьютерного оборудования, серверов для медицинской информационной системы уже проведены. Это можно считать первым шагом к реализации данного раздела программы.

Транспорт и безопасность

Меньше других пока готова к "оцифровке" сфера пассажироперевозок. Ее первичным мероприятием должен стать проект по строительству 20 остановочных пунктов, оборудованных электронными табло с информацией о перемещении троллейбусов. Причем, низкопольные транспортные единицы будут специально промаркированы, что добавит удобства маломобильным группам граждан. До конца 2023 года количество таких остановок хотят увеличить и внедрить систему "электронный билет". Вышеизложенное касается и пассажирских автобусов, которые также будут оснащены трекерами, показывающими перемещение каждой транспортной единицы по маршруту. Более того, трекеры планируется установить на всем автопарке коммунальной спецтехники.

Если говорить о системе общественной безопасности, то сейчас на территории Славянска работают 12 «умных» камер, подключенных к областному ситуационному центру Нацполиции, и 50 обзорных видеокамер, из которых 25 доступны для просмотра в режиме онлайн. Системы видеонаблюдения установлены в 5 школах. Последним достижением в этой сфере стало создание муниципального центра обработки и хранения видеоданных для 64 камер и 4 камеры с аналитикой трафика и распознаванием номерных знаков автомобилей. Доступ к видеоданным для правоохранительных органов обеспечивается в режиме 24/7.

В числе предполагаемых программой задач указана аналитика трафика на всех въездах и выездах из города, а также в центральной части Славянска (данные могут использоваться для частичной реорганизации схемы движения автотранспорта); усиление контроля за дорожным движением (перекрестки, пешеходные переходы); обеспечение видеонаблюдения на объектах социальной инфраструктуры и во всех образовательных и медицинских учреждениях.

Интернет вещей и умная громада

Необычное название "интернет вещей" обозначает систему автоматически работающих датчиков, дистанционно передающих показания пользователям. К этому разделу можно отнести уже упоминавшиеся gps-трекеры для пассажирского транспорта и спецтехники. Помимо этого планируется внедрить онлайн-мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха в городе и установить датчики автоматического сбора данных о потреблении энергоресурсов коммунальными учреждениями.

Последний раздел программы называется "умная громада". Он разработан для того, чтобы программа SmartSity получила шанс на реализацию, ведь, кроме технического обеспечения, ее необходимо "продвигать" - как среди чиновников, так и среди горожан. Для решения этой задачи нужно сформировать профильную рабочую группу и учредить ежегодный конкурс на проведение общегородских информационных кампаний с целью популяризации и адвокации электронных инструментов. К участию в конкурсе будут допущены организации всех форм собственности, способные качественно выполнять такую работу. Чтобы обеспечить образовательную составляющую, программой предусмотрено создание «Школы умного гражданина» и «Школы умного госслужащего».

Возможные препятствия

Примечательно, что денег на реализацию всех перечисленных пунктов нужно не так много, как может показаться - около 8 млн грн. К тому же, основная часть суммы поступит не из городского бюджета, а от зарубежных доноров.

Гораздо больше опасений вызывает "человеческий фактор". Ведь внедрение новых технологий - не самоцель, а инструмент, который позволит местной громаде быть более эффективной. По словам представителя команды разработчиков Ольги Алтуниной, главная задача состоит в том, чтобы изменить систему взаимоотношений власти с горожанами и вывести эти отношения на уровень партнерского взаимодействия. Получится ли - вопрос остается открытым. К тому же, программа существует пока только в статусе проекта. Вынести ее на утверждение горсовета авторы хотят до конца текущего года.