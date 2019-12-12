Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен

Средства для этого изыскали в местном бюджете. Как объяснил заместитель городского головы Юрий Подлесный, деньги заберут «у культуры». Ни детского питания, ни ремонта дорог, как опасались депутаты, эта статья расходов не коснется.

Вопрос вызвал у депкорпуса понятные сомнения. Но мэр Славянска Вадим Лях напомнил, что сейчас из 10 имеющихся гирлянд для елки в рабочем состоянии находятся лишь две. Поэтому в нынешнем сезоне призыв «елочка, гори!» рисковал остаться без ответа.

Немалая сумма, необходимая на иллюминацию, объясняется тем, что деньги пойдут на сами гирлянды, каркас для них и монтаж. Руководство города пообещало, что гирлянды прослужат не менее 10 лет.

- Мы, конечно, можем и сами их установить. Но тогда, если что-то пойдет не так, фирма-изготовитель ответственности не несет, - сказал депутатам градоначальник.

По его словам иллюминацию выбирали по критериям «цена-качество», изыскивая наиболее приемлемые варианты. От «гирлянд с мультфильмами» пришлось отказаться из-за цены. И все же, городской голова и его зам Юрий Подлесный заверили, что выбрали самую красивую гирлянду для городской елки.

Ее обещают купить и смонтировать до 19 декабря, когда состоится открытие главного новогоднего дерева. Оно намечено на 15:00.