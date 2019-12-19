Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация

Первая сессия горсовета, которая пройдет в новом году, выделит средства на пожарную сигнализацию для учебных заведений города. Об этом рассказал городской голова Вадим Лях.

- Это дорогостоящий проект. Сигнализация для маленького садика обойдется в 300 тыс. грн. Для большой школы речь пойдет уже о 1,1 млн грн. Но делать это все равно придется. Иначе, как уже было, ГСЧС будет закрывать школы через суд, - говорит мэр.

Его профильный заместитель Юрий Подлесный объяснил, что на сегодняшний день лишь малая часть из 42 заведений образования оборудована пожарной сигнализацией.