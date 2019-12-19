Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»

Недавно городской голова Славянска Вадим Лях и начальник областного департамента экологии Сергей Натрус посетили парк «Шелковичный» (на фото), где продолжаются работы по реконструкции.

Результатом посещения стало понимание того, что с подрядчиком (ЧП «Л.Д. Сервис» - прим. ред.) нужно прощаться. Об этом мэр города рассказал на пресс-конференции 17 декабря.

Пока, по словам градоначальника, у департамента экологии, как заказчика работ, есть определенные претензии к выполненным объемам, и часть сумы подрядчику придется вернуть. Неиспользованную сумму, как пообещали в департаменте экологии, в следующем году Славянск получит в виде целевой субвенции. На эти деньги город самостоятельно проведет озеленение парка.

Напомним, что работы в парке должны были завершиться еще в минувшем году. Потом дату перенесли на лето нынешнего года, потом на ноябрь. Сейчас, говорит мэр, работы практически завершены. Но актов об их выполнении нет - работает технадзор. Добавим также, что изначально планировалось, что на реконструкцию потратят 17,6 млн грн. В итоге сумма превысила 24 млн.

Следует отметить, что, кроме технадзора, по парку работают и правоохранители. Фигурантами их дела является КП «СлавУКС», которые готовили проект реконструкции парка. По версии следствия, именно ошибки в проекте привели к растрате бюджетных средств. Следствие должно было завершиться в конце ноября. Но из-за отсутствия результатов экспертизы суд продлили его до 23 февраля следующего года.