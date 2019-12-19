Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»

В этот день в часть помещений уже планировалось завозить мебель. По словам городского головы Вадима Ляха, ремонт должен завершиться через неделю. Поэтому к концу месяца может состояться торжественное открытие амбулатории.

Отметим, что ремонт помещения обошелся в 2,2 млн грн. Поликлиника будет обслуживать 27 тыс. взрослого населения, проживающего в спальном микрорайоне. Здесь будут вести прием семейные врачи и оборудуют смотровой кабинет. Поскольку «взрослая» амбулатория примыкает к детской, ее пациенты смогут воспользоваться дневным стационаром, который там имеется. А вот забора анализов в новой амбулатории не предвидится. Для этого жителям микрорайона по-прежнему придется ездить бывшую поликлинику АИЗа. Здесь будут вести прием и узкие специалисты.

В этот же день городское руководство посетило детский сад №25 «Дюймовочка» (на фото), расположенный на ул. Короленко, 7. Здесь уже месяц продолжаются активные ремонтные работы. Их также обещают завершить до конца года. Проект реализуется за средства ГФРР и подразумевает тепломодернизацию здания. Кроме того, за деньги местного бюджета в садике отремонтировали кухню, прачечную и закупили новое оборудование.

Как рассказала директор дошкольного заведения Владлена Руденко, всего детский сад посещают 130 ребятишек. Но на данный момент работает только 4-часовая дежурная группа. Желающие детки временно могут посещать новый детский сад №26. У кого есть такая возможность, находятся дома.

Поэтому и дети, и их родители с нетерпением ждут окончания ремонта. напомним, что работы затянулись из-за разбирательств по тендерам в Антимонопольном комитете.