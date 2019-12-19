Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»

|19 декабря 2019
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В амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи, расположенной в мкр-не Артема, заканчиваются ремонтные работы. Проинспектировать их проведение руководство города решило 17 декабря.
В этот день в часть помещений уже планировалось завозить мебель. По словам городского головы Вадима Ляха, ремонт должен завершиться через неделю. Поэтому к концу месяца может состояться торжественное открытие амбулатории.
Отметим, что ремонт помещения обошелся в 2,2 млн грн. Поликлиника будет обслуживать 27 тыс. взрослого населения, проживающего в спальном микрорайоне. Здесь будут вести прием семейные врачи и оборудуют смотровой кабинет. Поскольку «взрослая» амбулатория примыкает к детской, ее пациенты смогут воспользоваться дневным стационаром, который там имеется. А вот забора анализов в новой амбулатории не предвидится. Для этого жителям микрорайона по-прежнему придется ездить бывшую поликлинику АИЗа. Здесь будут вести прием и узкие специалисты.
В этот же день городское руководство посетило детский сад №25 «Дюймовочка» (на фото), расположенный на ул. Короленко, 7. Здесь уже месяц продолжаются активные ремонтные работы. Их также обещают завершить до конца года. Проект реализуется за средства ГФРР и подразумевает тепломодернизацию здания. Кроме того, за деньги местного бюджета в садике отремонтировали кухню, прачечную и закупили новое оборудование.
Как рассказала директор дошкольного заведения Владлена Руденко, всего детский сад посещают 130 ребятишек. Но на данный момент работает только 4-часовая дежурная группа. Желающие детки временно могут посещать новый детский сад №26. У кого есть такая возможность, находятся дома.
Поэтому и дети, и их родители с нетерпением ждут окончания ремонта. напомним, что работы затянулись из-за разбирательств по тендерам в Антимонопольном комитете.
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• Когда при КП Славянска появятся наблюдательные советы
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• В сквере имени Шевченко вырубили декоративную ель
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• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре медали
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12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
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В амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи, расположенной в мкр-не Артема, заканчиваются ремонтные работы. Проинспектировать их проведение руководство города решило 17 декабря.