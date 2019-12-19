Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов

|19 декабря 2019
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На заседании общественного совета Славянска, которое состоялось 12 декабря, обсуждались два основных вопроса. Мероприятие получилось немноголюдным. На нем присутствовали 17 членов совета из 32-х.
А она есть
Первый вопрос касался ликвидации «Славянской народной дружины», созданной депутатами на скандальной сессии горсовета в апреле 2014 года. Несмотря на то, что решения сессии давно признаны недействительными «дружина» до сих значится в реестре министерства юстиции. Об этом рассказал журналист Александр Жамойкин, делавший доклад по данному вопросу.
Отметим, что организаторами «народной дружины» являлись Оксана Гринева и Николай Смирнов. С 2014 года они находятся в розыске как участники незаконного вооруженного формирования «ДНР». Вопрос о ликвидации их «детища» поднимался общественниками и журналистами неоднократно. В октябре нынешнего года Александр Жамойкин обращался с ним к председателю ДонОВГА Павлу Кириленко. Однако никаких действий после этого не последовало.
Теперь за дело возьмется общественный совет. На нем была создана комиссия, которая всесторонне изучит вопрос и предложит пути его решения. В комиссию вошли общественники, юристы и представители СМИ.
Гораздо больше споров вызвал вопрос о досрочном прекращении полномочий городского совета и назначении новых местных выборов. Эту идею выдвинул председатель общественного совета Андрей Федорченко. Он предложил выразить депкорпусу недоверие и направить соответствующее обращение в Верховную Раду.
Поводом для столь решительных действий Федорченко назвал создание в горсовете группы ОПЗЖ, куда вошли депутаты от разных политических сил. По его словам, это является основанием для прекращения их депутатской деятельности. Еще один повод, как объяснил председатель общественного совета, кроется в том, что за годы своей деятельности нынешние славянские депутаты приняли несколько решений, незаконность которых подтверждена судами первой и апелляционной инстанций.
Напомним, что городской совет на данный момент действительно пребывает в состоянии политического кризиса. Это показывает течение сессий. Депутаты из группы ОПЗЖ заявили, что они не доверяют местной власти, а потому будут тщательно контролировать использование средств городского бюджета. На деле это вылилось в то, что сессионные решения, важные для жизнедеятельности города, сейчас проходят с большим трудом. В свою очередь, горсовет обвинил депутатов из группы ОПЗЖ в саботаже.
В этой истории, которая разыгрывается на глазах славянцев в режиме реального времени, слишком много вопросов. В том, что депутаты решили контролировать местный бюджет, нет ничего плохого. Более того, для этого, собственного говоря, их и выбирали. Но почему они решили делать это на пятом году своей деятельности, и что послужило причиной столь неожиданного «прозрения», остается за кадром.
Те же вопросы члены общественного совета задавали и своему председателю. Почему тема недоверия депкорпусу всплыла только сейчас, а не после выигранных многочисленных судов? Почему он, будучи юристом, не говорит о том, что депутаты, создавшие группу ОПЗЖ, не выходили из своих политических партий. Следовательно, построить на этом обвинение и отозвать их не получится.
Дискуссия, развернувшаяся на общественном совете, транслировалась в прямом эфире в соцсетях. Ее зрителем стал депутат местного совета из группы ОПЗЖ Виктор Кисиль. Он приехал на заседание, чтобы донести до присутствующих свою точку зрения и ответить на обвинения в саботаже.
По словам Кисиля, группа работает на благо города. И будет выполнять свои обязанности и в дальнейшем.
В итоге решение о недоверии и роспуске местного городского совета не нашла поддержки и общественников. За это предложение проголосовали всего 4 человека.
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Комментарии к статье «Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов»
На заседании общественного совета Славянска, которое состоялось 12 декабря, обсуждались два основных вопроса. Мероприятие получилось немноголюдным. На нем присутствовали 17 членов совета из 32-х.