ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО

В наступающем году славянский центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) расширит свое поле деятельности. Как рассказала руководитель учреждения Анна Головаченко, новые услуги будут полезны владельцам автотранспорта.

В ЦПАУ появится возможность обменять водительское удостоверение, получив документ нового образца или при смене анкетных данных. Можно будет зарегистрировать газовое оборудование на автомобиле, снять авто с учета.

Предположительно, новые услуги будут доступны с конца февраля - начала марта, когда администраторы центра пойдут соответствующее обучение. Они будут действовать в рамках области. Поэтому воспользоваться ими смогут жители любого населенного пункта Донетчины.

Также Анна Головаченко принесла извинения за временные неудобства для посетителей, связанные со сбоем в работе терминалов. На данный момент получить электронный талончик можно только при оформлении загранпаспорта. При оказании остальных услуг очередь регулируется в ручном режиме. Ожидается, что ситуация наладится в течение нескольких дней.