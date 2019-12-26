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За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек

Светлана Вьюниченко
26 декабря 2019 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
За два года действия предыдущего проекта в Славянске удалось собрать всего 150 кг батареек.

С нового года город присоединится к всеукраинской программе по сбору использованных батареек. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.

По ее словам, в Славянске появится около 35 точек сбора, их оборудуют в школах и крупных магазинах. Для использованных батареек закупят пластиковые контейнеры. Вывозить их планируется один раз в год.

Отметим, что в 2017 года в городе реализовывался проект ОО «Сильные громады» и «Ротари клуба» по сбору использованных батареек. Волонтеры вывозили их во Львов, а дальше они отправлялись на утилизацию. По словам одного из организаторов проекта Дениса Бигунова, за это время удалось собрать около 150 кг опасных отходов. 

Теперь Славянск подключился к программе общественной организации «Батарейки, сдавайтесь!» Она, единственная в стране, имеет лицензию на хранение и вывоз этого вида ТБО. Организация будет работать под эгидой профильного министерства. 

- По нашим расчетам, программа обойдется городу в 50 тыс. грн в год. Это в том случае, если люди будут собирать за год хотя бы 250 кг батареек. Если батареек окажется больше, их смогут вывозить дважды в год. Единственный склад находится в Киеве. Оттуда батарейки вывезут в Румынию, где имеется предприятие по их утилизации, - говорит главный городской эколог.

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Комментарии к статье «За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек»

С нового года город присоединится к всеукраинской программе по сбору использованных батареек. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.

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