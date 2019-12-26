Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных

Последняя в уходящем году сессия Славянского городского совета проходила по типичному с недавних пор сценарию - то есть несколько раз заходила в тупик. В частности, это произошло при рассмотрении вопроса об оплате труда городского головы, секретаря горсовета и заместителей мэра.

Пускай сначала отчитается

Камней преткновения по данному пункту оказалось два. Во-первых, поступило предложение отложить этот вопрос до того момента, как Вадим Лях отчитается о своей работе на посту городского головы. И хотя по регламенту такой отчет носит лишь ознакомительный характер и не подразумевает оценку эффективности мэра и его команды, тема оказалась богатой для дискутирования.

Второй спорный аспект касался заместителя мэра Виктора Воропаева, пребывающего сейчас под следствием. Отдельные депутаты ратовали за то, чтобы исключить его из "зарплатного" списка. Другие соглашались с доводами чиновников, что Виктор Воропаев продолжает состоять в трудовых отношениях с исполкомом, и аннулировать их можно будет лишь в случае, если суд признает его вину.

Затянувшийся диспут завершился предложением утверждать проект решения по пунктам. Проголосовали депутаты таким образом, что зарплаты мэру, его заместителям и секретарю горсовета все же назначили, а в премиальных выплатах и других видах материальной помощи отказали.

Стратегическое и целевое

Не менее сложной для принятия оказалась программа социально-экономического развития Славянска на 2020 год. Представители фракции ОПЗЖ раскритиковали документ, поскольку не увидели в нем перечня объектов, на которые будут тратиться предусматриваемые программой средства. С первого раза проект решения провалили. Пояснения чиновников, что данный документ только обозначает направления работы, а предметная расшифровка мероприятий содержится в целевых программах, отняли у пленарного заседания почти час. Однако и после этого 4 депутата при голосовании все же воздержались, и программу утвердили 21 голосом "за" (на фото).

В ходе ее обсуждения, кстати, несколько раз всплывала тревожная новость о приостановке правительством финансирования государственных программ, что в принципе ставит под сомнение возможность осуществить намечаемые местной властью мероприятия.

Без эксцессов

Остальные вопросы повестки дня полемики почти не вызвали. Единогласным решением сессия присвоила звание Почетного гражданина Славянска Георгию Пышняку, согласилась софинансировать проекты по реконструкции роддома, стадиона имени Скиданова и закупке троллейбусов, утвердила программы "SmartSity" и "Бюджет участия", увеличив фонд последней до 1,3 млн грн. Комментируя этот пункт, Вадим Лях высказал намерение расширить количество разыгрываемых конкурсом проектов до 14 - по числу городских микрорайонов. Депутаты, в свою очередь, инициировали дополнить программу стимулирования медработников аналогичным документом, который будет ориентирован на младший медицинский персонал.

Проект разработки детального плана территории в пределах улиц Центральной, Короленко, Торговой и Городской сессия не поддержала. Депутаты посчитали, что возложить затраты по изготовлению документа для целого квартала на отдельные ОСМД будет несправедливо.