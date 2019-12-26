К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом

|26 декабря 2019
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Территориально-административная реформа, которая началась в Украине в 2014 году, к недавнему времени заметно забуксовала. Теперь в образовании объединенных громад может наметиться большой сдвиг.
Дело в том, что сроком окончания реформирования назван 2020 год. И правительство выдало ряд законодательных актов, цель которых - подтолкнуть тех, кто застопорился. Судя по всему, теперь громады будут объединять добровольно-принудительным способом. Более того, поставлена задача не на дробление, а на объединение населенных пунктов. Преимущества отдаются объединению вокруг городов областного подчинения. Одним из них является Славянск.
- До недавнего времени, - говорит заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный, - децентрализация носила дискриминационный характер по отношению к городам. Теперь наконец, решено идти по пути экономической целесообразности.
Например, еще недавно к Славянску планировалось присоединить Былбасовку, поселок Мирный и Андреевку. Город от этого ничего не выигрывал. Наоборот, он вынужден был взять на себя дополнительный груз. Теперь в перспективе к городу областного подчинения можно и нужно присоединить населенные пункты в радиусе 25 км. По новому стратегическому плану в Славянскую громаду отойдут Крестыще, Маяки, Райгородок. Святогорск пока остается под вопросом. Но шансы на то, что его оставят «при Славянске», достаточно высоки.
- Реформа задумывалась, чтобы сократить управленческий аппарат. На деле на территории Славянского района за счет ОТГ он вырос в 2,5 раза, - говорит городской голова Славянска Вадим Лях. - По этому пути «наверху» идти больше не хотят. Поэтому сейчас выбрали французскую модель объединения - только экономика, только целесообразность. «Духовные корни» пока отходят на задний план.
По словам мэра, вносить свои предложения населенные пункты могут до февраля 2020 года. Потом, скорее всего, с Киева спустят готовый план. Вадим Лях считает, что в него все равно вмешается политика. Но надеется, что это влияние будет минимизировано.
Что касается Славянска, объединившись с Райгородком, он сможет наконец-то решить спорные земельные вопросы. Не секрет, что предприятия, фактически расположенные в Славянске, юридически принадлежат Райгородску. Туда же уходят и налоги. Маяки и Крестыще дадут городу дополнительную территорию, где можно развивать индустриальные парки.
А вот о Святогорске мэр пока загадывать не хочет. Но, если город останется со Славянском, будет лоббировать вопрос постройки олимпийского центра в другом - незаповедном месте Святогорья.
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• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
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• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
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Территориально-административная реформа, которая началась в Украине в 2014 году, к недавнему времени заметно забуксовала. Теперь в образовании объединенных громад может наметиться большой сдвиг.