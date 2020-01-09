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Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен

Павел Коротенко
9 января 2020 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В первых числах января активисты поискового отряда "Плацдарм" пришли на бывшее Старогородское кладбище, чтобы выполнить работы по сохранению оставшихся здесь памятников истории. Прежде всего - часовни семьи Залесских.

- Мы уже устали ждать, когда городская власть всерьез займется этой территорией и сохранившимися фрагментами памятников. Поэтому решили действовать своими силами, ведь мы можем утратить и то, что еще осталось, - объяснил цель акции руководитель поискового отряда Алексей Юков.

За день активисты расчистили мусор вокруг и внутри часовни Залесских, высвободив отколовшиеся фрагменты декоративных архитектурных элементов. На крыше сооружения общественники поместили каркас, поверх которого натянули целлофановую пленку. Сделано это для того, чтобы затекающая в стенные щели вода не размерзалась, разрушая памятник еще более стремительно. 

Чтобы оградить часовню от посещения "неорганизованными массами", дверной и оконные проемы забили деревянными щитами. На стену повесили информационный лист с напоминанием, что вандализм в отношении культурно-исторического наследия карается законом. Кроме того, участники акции обтянули целлофаном несколько расположенных вокруг часовни надгробий. Правда, с некоторых из них покрытие пропало уже на следующий день.

Напомним, что по перспективному плану развития городской территории на месте бывшего кладбища со временем должен появиться мемориальный парк "Память поколений". В генеральный план этот объект уже внесен, детальный план пребывает в стадии общественного обсуждения, процесс паспортизации часовни Залесских продолжается.

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Комментарии к статье «Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен»

В первых числах января активисты поискового отряда "Плацдарм" пришли на бывшее Старогородское кладбище, чтобы выполнить работы по сохранению оставшихся здесь памятников истории. Прежде всего - часовни семьи Залесских.

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