В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование

Город выделил 300 тыс. грн на неотложный ремонт в хирургическом отделении городской клинической больницы. За эти средства были приведены в порядок туалеты и душевая.

Рассказывая об изменениях, главный врач больницы Владимир Степанов показал, что в туалете появилась новая сантехника, перегородки между кабинками, были заменены канализационные трубы.

Напомним, что славянские власти приняли решение о строительстве нового 4-этажного корпуса клинической больницы. Но, как рассказал городской голова Вадим Лях, этот процесс затянется на несколько лет. Состояние же хирургии №1 требует немедленных вложений средств.

- За 3-4 месяца мы постараемся привести в порядок самые проблемные участки, а потом уже будет ждать новоселья, - прокомментировал он.

Гораздо более радужная картина открылась в централизованном стерилизационном отделении (ЦСО) больницы. Сюда закупили новое оборудование в общей сложности на 2, 2 млн грн. Всего отделение получило два автоклава, стерилизаторы, шкаф для сушки инструментов, ультразвуковую систему очистки, дистиллятор для воды.

- Стерилизация - это один из китов, на котором держится лечение. Поэтому бесперебойная работа ЦСО критично важна. Теперь мы можем быть полностью уверены, что эта работа выполняется на должном уровне, - рассказал Владимир Степанов.

По словам медиков, старое оборудование работало с 1980-х годов и полностью исчерпало свой ресурс. На данный момент стерилизационное оборудование в славянской клинической больнице - одно из лучших в области.