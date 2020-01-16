 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Новогодняя Соборная

В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование

Светлана Вьюниченко
16 января 2020 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Город выделил 300 тыс. грн на неотложный ремонт в хирургическом отделении городской клинической больницы. За эти средства были приведены в порядок туалеты и душевая.

Рассказывая об изменениях, главный врач больницы Владимир Степанов показал, что в туалете появилась новая сантехника, перегородки между кабинками, были заменены канализационные трубы. 

Напомним, что славянские власти приняли решение о строительстве нового 4-этажного корпуса клинической больницы. Но, как рассказал городской голова Вадим Лях, этот процесс затянется на несколько лет. Состояние же хирургии №1 требует немедленных вложений средств.

- За 3-4 месяца мы постараемся привести в порядок самые проблемные участки,  а потом уже будет ждать новоселья, - прокомментировал он. 

Гораздо более радужная картина открылась в централизованном стерилизационном отделении (ЦСО) больницы. Сюда закупили новое оборудование в общей сложности на 2, 2 млн грн. Всего отделение получило два автоклава, стерилизаторы, шкаф для сушки инструментов, ультразвуковую систему очистки, дистиллятор для воды. 

- Стерилизация - это один из китов, на котором держится лечение. Поэтому бесперебойная работа ЦСО критично важна. Теперь мы можем быть полностью уверены, что эта работа выполняется на должном уровне, - рассказал Владимир Степанов.

По словам медиков, старое оборудование работало с 1980-х годов и полностью исчерпало свой ресурс. На данный момент стерилизационное оборудование в славянской клинической больнице - одно из лучших в области.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 января 2020

В Италии будут судить Алексея Азарова

В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших

Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд

Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши

В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

9 января 2020

Новогодняя Соборная

Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году

В Славянске прибавилось матерей-героинь

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии

В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно

Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен

7 января 2020

Работоспособные ноутбуки европейского качества

26 декабря 2019

К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом

Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году

Звуки му...

В Славянске за день закрыли все игорные заведения

Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных

Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ

Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела

За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек

ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО

В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа

В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению

Как сделать праздник безопасным

Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске

У нетрезвого водителя нашли амфетамин

Азартные игры: разбогатеть или обеднеть

Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде

Роберт Левандовски - лучший бомбардир

Также в разделе

Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен

— 9 января 2020 —

В первых числах января активисты поискового отряда "Плацдарм" пришли на бывшее Старогородское кладбище, чтобы выполнить работы по сохранению оставшихся здесь памятников истории. Прежде всего - часовни семьи Залесских.

Читать далее ⇒

К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом

— 26 декабря 2019 —

Территориально-административная реформа, которая началась в Украине в 2014 году, к недавнему времени заметно забуксовала. Теперь в образовании объединенных громад может наметиться большой сдвиг.

Читать далее ⇒

Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных

— 26 декабря 2019 —

Последняя в уходящем году сессия Славянского городского совета проходила по типичному с недавних пор сценарию - то есть несколько раз заходила в тупик. В частности, это произошло при рассмотрении вопроса об оплате труда городского головы, секретаря горсовета и заместителей мэра.

Читать далее ⇒

Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела

— 26 декабря 2019 —

История с лишением городского головы и его заместителей надбавок и премий получила продолжение на пресс-конференции 24 декабря. Мэр Славянска Вадим Лях прокомментировал решение, которое приняли на сессии депутаты.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование»

Город выделил 300 тыс. грн на неотложный ремонт в хирургическом отделении городской клинической больницы. За эти средства были приведены в порядок туалеты и душевая.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши

Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году

В Славянске прибавилось матерей-героинь

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Италии будут судить Алексея Азарова

В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших

Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ

9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

Азартные игры: разбогатеть или обеднеть

Колизей - от итальянского colosso (огромный)

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде

Роберт Левандовски - лучший бомбардир

Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 января 2020

В Италии будут судить Алексея Азарова

В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших

Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд

Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши

В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

9 января 2020

Новогодняя Соборная

Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году

В Славянске прибавилось матерей-героинь

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии

В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно

Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен

7 января 2020

Работоспособные ноутбуки европейского качества

26 декабря 2019

К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом

Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году

Звуки му...

В Славянске за день закрыли все игорные заведения

Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных

Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ

Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела

За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек

ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО

В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа

В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению

Как сделать праздник безопасным

Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске

У нетрезвого водителя нашли амфетамин

Азартные игры: разбогатеть или обеднеть

Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде

Роберт Левандовски - лучший бомбардир

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top