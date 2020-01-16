Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области

|16 января 2020
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Исполком повысил расценки на содержание зеленых насаждений. Решение было принято в ходе заседания, состоявшегося 15 января.
По словам главного эколога Славянска Ларисы Соловей, теперь местные расценки на посадку и обслуживание зеленых зон стали выше, чем в других городах Донецкой области.
Как следует из принятого решения, в 2020 году стоимость посадки одного дерева составит 68,6 грн, одного кустарника – 68 грн. По прежним расценкам затраты на посадку обоих видов растительности составляли 44 грн. Увеличилась и стоимость годового содержания насаждений: для деревьев это выражено суммой 622 грн, для кустарников – 410 грн. Раньше это стоило, соответственно, 539 и 323 грн. Упомянуты в документе и цветники с газонами. По первой категории зеленых зон расходы выросли до 53 тыс. грн за 100 кв м, по второй – до 5,3 тыс. грн за аналогичную площадь. Обращаем внимание, что по цветникам и газонам затраты на посадку и содержание сведены в одну цифру.
Как поясняют чиновники, повышение расценок связано с увеличением накладных расходов и намерением увеличить финансирование сферы благоустройства. Напомним, что в Славянске действует 2-летняя программа развития зеленых насаждений. На ее реализацию планируется потратить 115 млн грн, из которых 82,3 млн грн обещает предоставить областной департамент экологии.
Что касается планов по дальнейшему озеленению города, то перспективными проектами являются сквер мкр-на Лесной, мемориальный парк «Память поколений» (бывшее Старогородское кладбище) и сквер им. Шнуркова (вдоль северо-западного отрезка ул. Шевченко). Детальные планы на данные земельные участки сейчас проходят разные стадии разработки. В рамках этой программы может быть реконструирован бульвар им. Пушкина. Проект был разработан еще в 2016 году, однако из-за отсутствия финансов так и не был реализован.
Есть у городского руководства, как оказалось, и намерение развивать малые зеленые зоны. Их примеры появились в Славянске в прошлом году.
Отметии, что для обслуживания такого объема насаждений городу необходимо увеличивать соответствующие мощности. В настоящее время данная задача возложена на КП «Благоустройство». Однако для эффективной работы ему не хватает персонала и спецтехники.
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Исполком повысил расценки на содержание зеленых насаждений. Решение было принято в ходе заседания, состоявшегося 15 января.