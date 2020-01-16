Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая

Заместитель городского головы Юрий Подлесный (на фото) 14 января вернулся из Киева, где посетил заседание в министерстве регионального развития. Касалось оно объединения территориальных громад. Результаты визита дают возможность Славянску смотреть в будущее с осторожным оптимизмом.

Напомним, что процесс децентрализации в Украине стартовал 5 лет назад. Его целью было укрупнение местных громад и упразднение разросшегося чиновничьего аппарата. На деле деле оказалось, что объединившись, громады вынуждены расширять штат управленцев.

До 2020 года процесс объединения был добровольным. Теперь в действие вступает перспективный план, составленный в министерстве. По видению столичных чиновников, Славянску должны отойти Былбасовка, Мирный и Андреевка.

- Этот план - удар по экономике Славянска. При таком раскладе город получит население, но не территорию, где можно развивать промышленность или сельское хозяйство, - говорит Юрий Подлесный.

Точку зрения местной власти он попытался донести до сведения профильного министерства. По данному плану у Славянска два серьезных возражения.

Первое касается Райгородка. В соответствии с перспективным планом пгт отходит Николаевке. Но у города с поселком имеется множество неурегулированных вопросов по земле.

- Нынешняя проблема уходит корнями в 1967 год. Тогда территорию нарезали по границам совхозов. Прошли десятилетия, все давно изменилось, нет уже тех сельхозугодий. Существующий раздел не соответствует жизненным реалиям, - рассказывает заммэра.

Ярким примером этого является Молочар. Такого совхоза давно не существует, на сегодня это - городской микрорайон с частной застройкой. Почтовые адреса у людей - славянские. Но живут они на райгородокской земле. Еще один нонсенс - улица Криворожская. Она 4 раза пересекает границы города и района. Отдельный больной вопрос - промзона на бывшем Химпроме. Между Славянском и Райгородком здесь такая чересполосица, что даже архитекторы могут разобраться только с навигатором. Да что там, даже стела с надписью «Славянск», пробитая в 2014 году осколками снарядов, стоит на земле Райгородка. Там же находится УВК №1. А вот школьный двор уже принадлежит городу.

- Это положение нельзя назвать иначе, чем коллапс. Если Райгородок отойдет Николаевке, это не принесет пользы никому, - говорит Юрий Подлесный.

Второе возражение относится к созданию Святогорской ОТГ. При сегодняшнем видении центр громады будет находиться на ее окраине. Из всех населенных пунктов, которые должны примкнуть к Святогорску, лишь Богородичное и Татьяновка имеют с ним прямое автобусное сообщение. Остальные ездят туда через Славянск.

- Получится, что если жителю Маяк или Крестыща понадобится врачебная помощь, в больницу человека повезут в Николаевку. При этом «скорая» проедет славянские клиники и отправится дальше. В некоторых случаях это будет выглядеть не просто нерационально, а преступно, - комментирует заместитель городского головы.

Славянские власти видят будущую ОТГ по-своему. В нее, кроме вышеперечисленных пунктов, должны войти также Райгородок, Маяки и Крестыще. Причем, два последние сельсовета - вопрос непринципиальный. Здесь город думает, в первую очередь, об удобстве людей. А объединение с Райгородком жизненно важно уже для Славянска.

По словам Юрия Подлесного, в министерстве точку зрения города услышали и сочли заслуживающей внимания. Но решение будет приниматься на уровне области. Заместитель председателя ДонОГА Игорь Мороз уже готов к диалогу. К сожалению, говорит славянский чиновник, для этого им обоим пришлось посетить министерство. Договориться напрямую в Краматорске до этого времени не удавалось.

Точно так же не удавалось договориться с Райгородком. Но время добровольных решений осталось в прошлом.