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Фотофакт

Эпопея с продолжением

Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема

Светлана Вьюниченко
16 января 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Открытие новой амбулатории должно состояться на следующей неделе. Но таблички на входе пока еще нет.
  • В амбулатории № 2 предусмотрен кабинет для бесплатного забора анализов, в том числе биохимии.

На конец января в Славянске намечено открытие амбулатории №2 центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Как уже писала «ТВ плюс», она расположится в мкр-не Артема, в здании на ул. Батюка, 25.

В помещение уже частично завезена мебель и оборудование. Здесь будут принимать семейные врачи, расположится дневной стационар, смотровой кабинет. Здесь же можно будет сдать анализы, включая биохимию крови, и сделать прививки. 

По словам главного врача центра Сергея Агапова, ремонт амбулатории обошелся в 3 млн грн. Еще 750 тыс. потратили на закупку мебели и оборудования.  

Самое главное новшество - внедрение электронной очереди. Теперь людям не нужно будет предварительно брать талончики. У славянцев появится возможность записаться на прием, не выходя из дома - по интернету, на удобное для него время. При необходимости, точно так же семейный врач запишет пациента и на прием к узкому специалисту. Добавим, что узкие специалисты на Артема обслуживать население не будут. Для их посещения придется по-прежнему ехать в городские амбулатории. 

Начальник отдела здравоохранения Елена Джим рассказала, что все амбулатории ЦПМСП объединят в локальную сеть. Поэтому электронная очередь будет доступна не только в новой поликлинике, но и всех остальных.    

Несмотря на явные преимущества, грядущее открытие вызвало волнении среди пациентов, которые уже выбрали себе семейных врачей. Ранее две амбулатории находились под одной крышей - в здании бывшей поликлиники АИЗа. И, выбирая доктора, люди не задумывались, куда им придется обращаться в случае подобных пертурбаций. 

Теперь врачи, принимавшие в амбулатории №1, остаются на старом месте. К ним относятся: Галина Кемза, Лидия Добровинская, Петр Меженин, Валентина Рослик, Наталья Шевченко, Андрей Евсюков, Диана Азами, Александр Хрипков. Медики, относящиеся к амбулатории №2, перебираются на Артема. Это такие врачи: Ирина Колесникова, Светлана Егорова, Светлана Татаринцева, Ольга Филимошкина, Елена Сыпкова, Анна Смаль. 

Может получиться, что пациенты, проживающие в мкр-не Артема, приписаны к доктору, который будет принимать на ул. Банковской, и наоборот. Администрация ЦПМСП понимает, что это может вызывать определенные неудобства.

- Ничего страшного в сложившейся ситуации нет, - объясняет заместитель главного врача центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Винниченко. В таком случае у людей есть два выхода: либо по-прежнему ездить к своему доктору, либо поменять семейного врача.

Для смены доктора нужно прийти к тому врачу, которого выбрал пациент и сообщить о своем решении. При себе следует иметь паспорт, идентификационный код и телефон. Перерегистрация займет несколько минут. Но здесь имеется один нюанс. 

Игорь Винниченко советует сначала уточнить, имеются ли свободные места у нового врача. Ведь семейный врач имеет право набрать лишь 1800 пациентов. Впрочем, Елена Джим и эту проблему считает решаемой. Ведь «обмен» из-за места жительства в данном случае будет двухсторонним.

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Комментарии к статье «Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема»

На конец января в Славянске намечено открытие амбулатории №2 центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Как уже писала «ТВ плюс», она расположится в мкр-не Артема, в здании на ул. Батюка, 25.

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