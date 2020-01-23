В государственной стоматологии - новое оборудование

|23 января 2020
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В стоматологической поликлинике Славянска появилось новое оборудование. За деньги местного бюджета были закуплены 13 комплектов стоматологических установок и рентгенаппаратура. Как рассказал городской голова Вадим Лях, это обошлось славянской казне в 1,8 млн грн.
По словам главного врача поликлиники Александра Чопея, оборудование не менялось в городской стоматологии с 1980-х годов. Оно успело устареть не только физически, но и морально.
- Очень важно, что люди сейчас приходят к нам с хорошим настроением. Да и врачам стало работать намного удобнее, - говорит он.
Новое оборудование - китайского производства. Александр Чопей рассказал, что выбирали его по показателям «цена-качество», проконсультировавшись с другими клиникам и городами. По его словам, в частных городских стоматологических кабинетах также установлено оборудование, сделанное в Китае.
Ежедневно городскую стоматологическую поликлинику посещают около 200 пациентов. Хотя проектная мощность лечебного учреждения - 380 человек.
- Несмотря на достаточное количество частных кабинетов, только здесь пациент может получить полный спектр услуг, - объясняет начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим. - При этом ценовая политика остается вне конкуренции.
Отметим, что в городской поликлинике имеются социальные кабинеты, где пациенты платят только за перчатки и обеззараживающие средства. В хозрасчетных кабинетах - плата увеличивается. но все равно она меньше, чем в других местах.
Правда, пока основное количество кабинетов остается неотремонтированным. По словам мэра, город стоял перед выбором: оборудование или ремонт. Выбрали первый вариант.
- Теперь нам предстоит поменять двери, выполнить внутренние работы и тепломодернизацию здания. Будет искать нам это средства, - говорит градоначальник.
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• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
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16 января 2020
• Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко
• Полный комплект наград славянских дзюдоистов
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В стоматологической поликлинике Славянска появилось новое оборудование. За деньги местного бюджета были закуплены 13 комплектов стоматологических установок и рентгенаппаратура. Как рассказал городской голова Вадим Лях, это обошлось славянской казне в 1,8 млн грн.