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Фотофакт

Эпопея с продолжением

В государственной стоматологии - новое оборудование

Светлана Вьюниченко
23 января 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В стоматологической поликлинике Славянска появилось новое оборудование. За деньги местного бюджета были закуплены 13 комплектов стоматологических установок и рентгенаппаратура. Как рассказал городской голова Вадим Лях, это обошлось славянской казне в 1,8 млн грн.

По словам главного врача поликлиники Александра Чопея, оборудование не менялось в городской стоматологии с 1980-х годов. Оно успело устареть не только физически, но и морально.

- Очень важно, что люди сейчас приходят к нам с хорошим настроением. Да и врачам стало работать намного удобнее, - говорит он.

Новое оборудование - китайского производства. Александр Чопей рассказал, что выбирали его по показателям «цена-качество», проконсультировавшись с другими клиникам и городами. По его словам, в частных городских стоматологических кабинетах также установлено оборудование, сделанное в Китае. 

Ежедневно городскую стоматологическую поликлинику посещают около 200 пациентов. Хотя проектная мощность лечебного учреждения - 380 человек. 

- Несмотря на достаточное количество частных кабинетов, только здесь пациент может получить полный спектр услуг, - объясняет начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим. - При этом ценовая политика остается вне конкуренции.

Отметим, что в городской поликлинике имеются социальные кабинеты, где пациенты платят только за перчатки и обеззараживающие средства. В хозрасчетных кабинетах - плата увеличивается. но все равно она меньше, чем в других местах.

Правда, пока основное количество кабинетов остается неотремонтированным. По словам мэра, город стоял перед выбором: оборудование или ремонт. Выбрали первый вариант. 

- Теперь нам предстоит поменять двери, выполнить внутренние работы и тепломодернизацию здания. Будет искать нам это средства, - говорит градоначальник.

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Комментарии к статье «В государственной стоматологии - новое оборудование»

В стоматологической поликлинике Славянска появилось новое оборудование. За деньги местного бюджета были закуплены 13 комплектов стоматологических установок и рентгенаппаратура. Как рассказал городской голова Вадим Лях, это обошлось славянской казне в 1,8 млн грн.

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