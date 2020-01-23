С марта инсульты будут лечить в клинической больнице

|23 января 2020
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Лечебные учреждения Славянска переживают период переформатирования. Как объясняют в отделе здравоохранения - это требование второго этапа медицинской реформы.
На данном этапе речь идет об отделениях кардиологии и неврологии. Первое находится в городской клинической больнице, второе - в горбольнице №1. Оба отделения имеют палаты интенсивной терапии (ПИТ). Одно занимается инфарктами, второе - инсультами.
- С 1 марта экстренную и неотложную помощь будут оказывать лишь в клинической больнице, - говорит начальник отдела здравоохранения Елена Джим. - Речь не идет о закрытии отделений. Мы готовим лишь объединение, которое будет более удобно для больных.
По словам медиков, лечение инсульта нужно начинать в первые же часы. И главное - правильно установить диагноз. Для этого необходим компьютерный томограф. Он имеется в клинической больнице и отсутствует в первой городской. Кроме того, клиническая больница располагает возможностью постоянного мониторинга состояния пациентов в ПИТ. Немаловажным фактом для пациентов станет и наличие ремонта в помещении. По большому счету, от объединения двух ПИТ больные должны выиграть.
Но объединение двух палат интенсивной терапии на базе городской клинической больницы - не единственная пертурбация. С 1 марта здесь появится и 20 койко-мест для неврологических больных с инсультами. Здесь люди будут проходить лечение после того, как их переведут из реанимации.
В итоге в отделении будет 20 неврологических коек и 40 кардиологических. Их также займут пациенты, которых вывели из острого состояния.
В городской больнице №1 по-прежнему будет два отделения. В терапевтическом появится 80 коек. 60 из них отдадут пациентам с терапевтическими проблемами. 20 койко-мест будут кардиологическими. В неврологическом отделении остается 40 коек для профильных пациентов.
Но, как объяснила Елена Джим, в горбольнице №1 будут лечиться люди с обострением хронических заболеваний.
Изменения в структуре лечебных учреждений затронут и медицинский персонал. Городские власти уверяют, что никаких сокращений не последует - медиков в Славянске и так не хватает. средний и младший персонал, прикрепленный к неврологической ПИТ, полностью перейдет в клиническую больницу. Часть среднего персонала кардиологического отделения перебазируется в терапию горбольницы №1. Также здесь введут ставку врача-кардиолога.
А вот в новой ПИТ предусмотрены 5 ставок врачей-невропатологов. Кто их займет, и кто из докторов останется в неврологии, пока неясно.
Городской голова Вадим Лях объяснил, что объединение является требованием министерства. Оно выпустило четкие протоколы лечение неотложных состояний. Если город им не последует, палаты интенсивной терапии перестанут финансировать из государственной казны. Тогда Славянску придется найти 9 миллионов собственных средств на их содержание.
- Я уверен. что в итоге все останутся довольны. Ведь, когда переформатирование касалось железнодорожной больницы, жители просили, чтобы все оставили, как было. А теперь благодарят и считают, что стало лучше. Так будет и в этом случае, - уверен мэр.
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Лечебные учреждения Славянска переживают период переформатирования. Как объясняют в отделе здравоохранения - это требование второго этапа медицинской реформы.