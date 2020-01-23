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Фотофакт

Эпопея с продолжением

ПРООН считает Славянск успешным городом

Павел Коротенко
23 января 2020 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске под эгидой ПРООН пройдет форум местного развития. Такая информация прозвучала на заседании рабочей группы по гражданской безопасности и социальной сплоченности, которое проходило 17 января в библиотеке им. Петренко. Как выяснилось, в ПРООН считают Славянск самым успешным по реализации проектов городом Донецкой области.

По словам специалиста по социальной мобилизации ПРООН в Украине Михаила Карелина, за последние 3 года в Донбассе создано 15 рабочих групп, занимающихся грантовой поддержкой местных громад. Лучшие результаты показывает Славянск, где, при поддержке зарубежных доноров, реализовано множество проектов. В их числе спикер упомянул проект «Умная школа» на базе ООШ №12 и 13, сквер «Мечта» и систему камер видеонаблюдения.  В то же время Михаил Карелин напомнил, что спонсорская помощь не вечна, и местным громадами нужно учиться изыскивать для решения актуальных задач собственные средства.

К тому же, доноры предпочитают формат софинансирования, при котором часть денег (не менее 20%) поступает из местных бюджетов. Славянск, по словам представителя ПРООН, на таких условиях работает вполне успешно. К слову, программу «Бюджет участия Славянска» спонсоры сами предложили поддержать финансами, то есть речь идет и об обратной связи. 

В нынешнем году программа ООН предполагает активнее сотрудничать с молодежными центрами и учебными заведениями, проводить обучающие тренинги и семинары, развивать общественные организации, организовывать обменные визиты (по Украине и за границей). Новшеством станут исследовательские программы, позволяющие определить эффект, полученный в результате освоения грантов, то есть происходящие в общественном сознании трансформации. Отдельное направление работы – поддержка структур, обеспечивающих гражданскую безопасность - полиции и МЧС. В планах на этот  год, в частности, значится создание в Славянске и Мариуполе тренинговых центров.

Грантовая помощь общественным проектам тоже будет продолжаться. Причем Михаил Карелин посоветовал активистам не откладывать подачу заявок, ведь первый конкурс ПРООН планирует провести уже в феврале. Второй, переходящий, пройдет в конце года.

Что касается размера грантов, то делиться они будут на несколько «ценовых» категорий. Самые дорогостоящие (от 6 до 12 и более 20 тыс. долларов) потребуют местного софинансирования. Для существующих меньше года общественных организаций разработан конкурс на проекты стоимостью 3-6 тыс. долларов. Также предусмотрены мини-конкурсы для заявителей, не имеющих статуса юридического лица, проще говоря, - инициативных групп. Такие объединения смогут получить под разработанный ими проект до 3 тыс. долларов.

Одним из базовых мероприятий года должен стать для Славянска форум местного развития, который пройдет под эгидой ООН. На нем организаторы хотят обсудить ситуацию в Славянске и пообщаться с активистами из других городов Донецкой и Луганской областей. Еще одна цель – обновить состав местной рабочей группы, заменив инертных членов более креативными. Точная дата форму пока не определена. Скорее всего, он состоится в конце февраля-начале марта.

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Комментарии к статье «ПРООН считает Славянск успешным городом»

В Славянске под эгидой ПРООН пройдет форум местного развития. Такая информация прозвучала на заседании рабочей группы по гражданской безопасности и социальной сплоченности, которое проходило 17 января в библиотеке им. Петренко. Как выяснилось, в ПРООН считают Славянск самым успешным по реализации проектов городом Донецкой области.

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