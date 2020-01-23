|23 января 2020
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Ремонтные работы в «Прозрачном офисе», где будет располагаться УСЗН, подошли к концу. Новое современное учреждение обошлось недешево. 5 млн грн город потратил на покупку здания. 11 млн выделил государственный бюджет, еще полтора дала область.
Но этих средств не хватило на оборудование противопожарной безопасности, поэтому ДонОГА выделит дополнительный транш в 2 млн грн.
Новоселье, первоначально намеченное на конец прошлого года, пока отодвигается. Новое помещение еще не оборудовано мебелью и офисной техникой. Средства на это даст USAID. Планируется, что первых посетителей «Прозрачный офис» примет в марте.
Следует отметить, что офис действительно получился прозрачным. В нем много света, стекла и воздуха. Однако, благодаря тепломодернизации и системе кондиционирования, в помещениях нехолодно.
Как рассказала начальник УСЗН Елена Алехина, как и ЦПАУ, «Прозрачный офис» будет состоять из двух частей. На первом этаже будет вестись прием граждан - по электронной и живой очереди. Здесь же обустроят детскую комнату, рецепцию, туалеты для посетителей.
2-4 этажи - это фронт-офис, закрытый для посетителей. Здесь сотрудники будут вести работу с документами. 5-й этаж отдан под зал для занятий и архив.
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• ПРООН считает Славянск успешным городом
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Комментарии к статье ««Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен»
Ремонтные работы в «Прозрачном офисе», где будет располагаться УСЗН, подошли к концу. Новое современное учреждение обошлось недешево. 5 млн грн город потратил на покупку здания. 11 млн выделил государственный бюджет, еще полтора дала область.