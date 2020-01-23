«Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен

Ремонтные работы в «Прозрачном офисе», где будет располагаться УСЗН, подошли к концу. Новое современное учреждение обошлось недешево. 5 млн грн город потратил на покупку здания. 11 млн выделил государственный бюджет, еще полтора дала область.

Но этих средств не хватило на оборудование противопожарной безопасности, поэтому ДонОГА выделит дополнительный транш в 2 млн грн.

Новоселье, первоначально намеченное на конец прошлого года, пока отодвигается. Новое помещение еще не оборудовано мебелью и офисной техникой. Средства на это даст USAID. Планируется, что первых посетителей «Прозрачный офис» примет в марте.

Следует отметить, что офис действительно получился прозрачным. В нем много света, стекла и воздуха. Однако, благодаря тепломодернизации и системе кондиционирования, в помещениях нехолодно.

Как рассказала начальник УСЗН Елена Алехина, как и ЦПАУ, «Прозрачный офис» будет состоять из двух частей. На первом этаже будет вестись прием граждан - по электронной и живой очереди. Здесь же обустроят детскую комнату, рецепцию, туалеты для посетителей.

2-4 этажи - это фронт-офис, закрытый для посетителей. Здесь сотрудники будут вести работу с документами. 5-й этаж отдан под зал для занятий и архив.