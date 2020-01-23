Проект для детской областной больницы уже готов

|23 января 2020
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На сегодняшний день детская больница Славянска находится в подчинении области имеет статус областной клиники.
По словам главного врача лечебного заведения Валерия Светличного, здесь обслуживают деток со всего центра и севера Донетчины - около 250 тысяч человек. Здание больницы построено 38 лет назад и давно нуждается в ремонте.
- Обладминистрация приняла решение строить позади существующего блока дополнительный 5-этажный корпус. В нем разместятся два хирургических отделения, консультационная поликлиника, - говорит главврач.
Строительные работы должны стартовать уже в марте. Проект для детской больницы разрабатывала организация «Киевмедпроект», которая делала столичный «Охматдет». Заказчикам работ выступил областной департамент строительства.
Планируется, что новый корпус возведут за два года. После этого начнется капитальный ремонт старого здания. Расположенные в нем отделения временно разместятся в новом блоке. На ремонт область отводит около полутора лет. Если все пойдет по плану, через 4 года Славянск получит современную детскую клинику.
Пока же в декабре для больницы закупили новое оборудование на 46 млн грн, включая аппараты искусственной вентиляции легких для детей разных возрастов. Проблему с нехваткой врачей тоже решили нетривиальным путем. Область купила для них пять 2-х и 3-комнатных квартир. Сначала это жилье будет служебным. Если врач проработает в детской больнице 10 лет, он сможет приватизировать квартиру. Таким образом удалось привлечь в штат невропатолога, эндокринолога, травматолога, двух педиатров.
По словам Валерия Светличного, вакансии еще имеются. Больнице нужен пульмонолог и аллерголог.
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• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
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• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
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На сегодняшний день детская больница Славянска находится в подчинении области имеет статус областной клиники.