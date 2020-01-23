«Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса

В Славянске завершается процесс термомодернизации здания городской детской поликлиники. Как рассказал городской голова Вадим Лях, проект реализован за средства НЭФКО.

Около 1 млн евро, выделенные городу международным донором, были потрачены на тепломодернизацию двух поликлиник - детской и взрослой, расположенной на ул. Банковской, а также на освещение 24 улиц.

- Жители города часто задают вопрос, в какой очередности выбираются объекты для ремонта. Мы готовим проекты на все, подаем заявки и ждем, какая раньше «выстрелит». Например, конкурс НЭФКО Славянск выиграл еще в 2016 году. Но работы начались лишь летом 2019-го, - объяснил градоначальник.

По словам начальника городского отдела здравоохранения Елены Джим, сейчас в модернизированном здании располагаются амбулатория семейной медицины №4, городская детская консультационная поликлиника и поликлиника областной детской больницы. Здание 1994 года постройки критично нуждалось в «шубе».

- Благодаря тепломодернизации удалось поднять температуру в помещениях с 16-ти до 20С. Как это выразится в экономии средств на отопление, покажет время, - сказала начальник горздрава.