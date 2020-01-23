Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»

В кабинете мэра обсуждался проект строительства в центральном парке Славянска музея под открытым небом "Крепость Тор". Сооружение будет воспроизводить архитектурный вид города в середине 17 века. Такую идею, напомним, Вадим Лях озвучивал еще в начале своей каденции. К концу срока тема, очевидно, созрела. На встрече с городским головой были сотрудники музея, общественники-краеведы и журналисты.

Реализм или туризм

Позиция мэра состоит в следующем: не дожидаться конца еще не начатой проектной разработки, а, пользуясь имеющимися эскизами, начать работы "хозспособом" уже в этом году. Для старта есть 200 тысяч спонсорских гривен, далее средства можно будет закладывать в программу развития парка. До конца года, по мнению Вадима Ляха, можно построить пусть не весь объект, но хотя бы одну сторожевую башню. Задний фон временно можно затянуть баннером с соответствующим эпохе изображением.

Дискуссия возникла по поводу того, должна ли это быть точная копия Тора или просто стилизованное под деревянную крепость сооружение. Мэр полагает, что отклонения допустимы, ибо главное назначение объекта - привлечение туристов. Для них, как известно, важна не историческая достоверность, а сервис. Краеведы смотрят на это иначе. По их мнению, качественно воспроизведенная крепость или даже ее фрагмент привлечет в Славянск исследователей украинской истории и станет удобным местом для проведения тематических фестивалей. Консенсуса по этому вопросу пока нет.

К годовщине основания

Более компромиссными оказались другие предложения общественников. Одно из них касается изготовления табличек для всех памятников истории Славянска. Оказалось, что есть даже возможность нанести на эти таблички QR-коды с информацией об объекте и видеоролике о нем. Идея городскому руководству понравилась, однако осталось непонятным кто и за какие деньги будет эти ролики изготавливать.

Аналогичное положение сложилось и по поводу идеи подготовить к 375-летию Славянска обновленное издание по истории города. Материалов для такой книги, по уверению краеведов, предостаточно. Но ее выпуск сопряжен с привлечением опытных оформителей и затратами на тиражирование. Для решения этих вопросов создадут профильную редакционную комиссию.