Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов

В субботу, 18 января, в славянском центре культуры и окружающей среды состоялось собрание граждан, которое запустило процедуру отзыва нескольких депутатов местного совета. Вопреки законодательству Украины, такое важное для города мероприятие проходило без участия прессы. Местные СМИ о событии просто не предупредили. Как удалось выяснить, не знали о собрании и в пресс-службе исполкома.

кто инициаторы

В зале бывшего ДК Железнодорожников находилось около 350 человек. Как оказалось, приглашали граждан на собрание через комитеты микрорайонов. Председательствовал на нем руководитель общественного совета Андрей Федорченко. А вот отмечали входящих люди, связанные с офисом экс-нардепа Олега Недавы.

В повестке дня собрания значились 10 вопросов. Главные из них - непосредственно отзыв местных народных избранников и создание инициативной группы, которая будет собирать голоса под документом.

«черный список»

В список на отзыв попали: Сергей Савченко (фракция БПП, член группы ОПЗЖ); Игорь Дубограй (фракция «Наш край», член группы ОПЗЖ); Константин Бондаренко (фракция «Наш край», член группы ОПЗЖ); Николай Домбровский (фракция «Оппоблок», член группы ОПЗЖ); Елена Коцарь (фракция «Оппоблок», член группы ОПЗЖ); Игорь Жиров (фракция БПП).

Во вступительном слове Андрей Федорченко рассказал, что эти депутаты не выполняют своих обязанностей, не отчитываются о своей работе перед избирателями, пропускают сессии. Однако обвинения получились слишком общими. Например, к Елене Коцар, которая за год присутствовала лишь на одной сессии и вообще, является переселенкой из Луганской области, на данный момент проживающей в Харькове, претензии подходят на 100%. Доказать, что работу не ведут Сергей Савченко и Игорь Жиров уже гораздо труднее. Сессии они стараются не пропускать, в комиссиях принимают участие регулярно, депутатские запросы подают.

явные неувязки

Отметим, что самих депутатов из «черного списка» на собрании не было. Поэтому ответить на претензии они не могли. На разумные реплики из зала «где депутаты» председатель, на наш взгляд, давал довольно расплывчатые ответы, уходя от темы.

Позже один из «опальных» депутатов, Игорь Жиров, рассказал, что его на собрание никто не приглашал.

- Я как раз был на своем округе, подсчитывал с активистами число перегоревших лампочек на уличных столбах. И тут мне звонят, рассказывают, о том, что происходит, - прокомментировал он.

Нельзя было назвать мотивированной и основную часть публики. Если перед нами была «народная инициатива», то почему зал настойчиво предлагал «не тратить наше время на каждого» и голосовать списком.

Интересен и сам выбор претендентов на выбывание. Если ставить вопрос ребром и оценивать работу на округах местных избранников, список мог бы быть гораздо больше. Можно предположить, что действие направлено против группы ОПЗЖ, избиравшейся от «Оппоблока» и «Нашего края». Но в этом случае путает карты Игорь Жиров.

Тем не менее, Андрей Федорченко подтвердил, что в инициативную группу, которая организовала собрание, входят представители «Нашего края», «Оппоблока» и БПП.

Также на собрании утвердили список тех, кто будет собирать голоса славянцев для отзыва местных депутатов. В этот перечень попали полсотни человек.

процедура отзыва

Отметим, что согласно ЗУ «О статусе депутатов местных советов» местных депутатов действительно можно отозвать посредством народной инициативы. Для этого достаточно собрать 300 избирателей (цифра определяется в соответствии с числом избирателей на округе), которые проголосуют за начало процедуры.

Дальше необходимо собрать подписи горожан, согласных с тем, что депутат должен быть отозван. Их количество должно быть не меньшим, чем число проголосовавших за данную кандидатуру на выборах. Поскольку за депутатов голосовали на отдельных участках, в основном, каждый из них набрал от 200 до 600 голосов.

Потом подлинность подписей и паспортных данных проверяется ЦИК, и документы направляются в партию, от которой избирался депутат. Окончательное решение остается за ней.

Добавим, что Славянск - не единственный город, который пытается реализовать подобную процедуру. Прецеденты имеются в Луганской, Донецкой, Запорожской областях. И сама инициатива не содержит в себе ничего негативного. Удручают методы, которые используются для якобы народного волеизъявления.

Добавим, история с «народной инициативой» получила продолжение 21 января. Так, на комиссии по вопросам депутатской деятельности, правопорядка и противодействия коррупции некоторые местные избранники, попавшие в «черный список», назвали собрание политическим заказом и заявили, что оно якобы было проплаченным. В итоге депкомиссия приняла решение пригласить на согласительный совет, который состоится перед сессией, представителей комитетов микрорайонов и Андрея Федорченко.

Кстати, если судить по постам в соцсетях, к своему председателю в связи со случившимся, имеют вопросы и члены общественного совета. Напомним, что на последнем заседании общественный совет не поддержал инициативу по отзыву депутатов горсовета.

Мэр поддерживает инициативу «снизу»

Городской голова Вадим Лях, комментируя собрание «народной инициативы», сообщил, что замечаний к процедуре ее проведения лично у него не имеется.

- Мы привыкли, что активность обычно исходит от депутатов или представителей власти. А здесь народ собрался, высказал свое мнение. Не факт, что это - первое и единственное такое собрание. Возможно, будут и остальные, - заявил он.

Что касается кандидатур на отзыв, здесь градоначальник был готов обсуждать лишь те, которые избирались в горсовет от его политической силы - «Оппозиционного блока». По его мнению, решение народной инициативы в этом случае закономерное. А вот как и почему попал в «черный список» Игорь Жиров, мэр не понимает.

- Я уже не раз говорил, что политические игры бывают обоюдоострыми. И если некоторые депутаты думали, что могут безнаказанно создавать социальное напряжение в обществе, они ошибались. Для этого существует процедура отзыва. Ранее эта норма не действовала, поскольку центральный офис партий не давал согласия на одобрение такой «народной инициативы». Но сейчас прецеденты есть. И об этом следует помнить, - говорит мэр.