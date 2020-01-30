Неля Штепа намерена вновь стать мэром

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве сепаратистам, объявила о намерении баллотироваться на пост городского головы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «С-плюс».

«Те, кто сегодня надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы... Я подам, я успею. Никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна», - заявила бывшая градоначальница.

Она также призналась, что до сих пор считает себя городским головой.

«Я не считаю, что я не мэр. Я до сих пор мэр города Славянска. Лучше после меня мэра не было... До сих пор я решаю все вопросы в городе Славянске», - сказала она.

Оценивая свои шансы на победу Неля Штепа рассказала, что она «замужем за Славянском». «Я не совершаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, веду моральный образ жизни», - перечислила свои достоинства городской голова 2010-2014 годов.

Отметим, что к заявлению Штепы в городе отнеслись достаточно серьезно. По мнению городского головы Вадима Ляха, запретить ей баллотироваться на данный момент действительно никто не может. А поддержка в Славянске у нее есть.