 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Неля Штепа намерена вновь стать мэром

Светлана Вьюниченко
30 января 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве сепаратистам, объявила о намерении баллотироваться на пост городского головы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «С-плюс».

«Те, кто сегодня надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы... Я подам, я успею. Никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна», - заявила бывшая градоначальница. 

Она также призналась, что до сих пор считает себя городским головой.

«Я не считаю, что я не мэр. Я до сих пор мэр города Славянска. Лучше после меня мэра не было... До сих пор я решаю все вопросы в городе Славянске», - сказала она.

Оценивая свои шансы на победу Неля Штепа рассказала, что она «замужем за Славянском». «Я не совершаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, веду моральный образ жизни», - перечислила свои достоинства городской голова 2010-2014 годов. 

Отметим, что к заявлению Штепы в городе отнеслись достаточно серьезно. По мнению городского головы Вадима Ляха, запретить ей баллотироваться на данный момент действительно никто не может. А поддержка в Славянске у нее есть.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 января 2020

Культурно-историческая ценность

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения

Неля Штепа намерена вновь стать мэром

За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

В Лимане ревнивец сжег машину соперника

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

29 января 2020

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова

В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»

23 января 2020

Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»

«Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса

Проект для детской областной больницы уже готов

«Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения

«Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен

ПРООН считает Славянск успешным городом

В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»

С марта инсульты будут лечить в клинической больнице

Также в разделе

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

— 30 января 2020 —

Событие, которого ждали более полувека, наконец свершилось. 27 января состоялось открытие амбулатории №2, которая будет обслуживать взрослое население мкр-нов Артема и Лесной.

Читать далее ⇒

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

— 30 января 2020 —

Собрание «народной инициативы», состоявшееся в Славянске 18 января, получило продолжение на заседании согласительного совета. Мероприятие, на котором присутствовали местные депутаты, прошло накануне сессии, 23 числа.

Читать далее ⇒

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

— 30 января 2020 —

Самым важным вопросом проходившей 27 января сессии Славянского горсовета можно считать отчет городского головы о работе возглавляемого им исполнительного аппарата. Именно эту информацию депутаты хотели услышать от мэра, перед тем, как согласовывать размер оплаты его труда и премии чиновникам.

Читать далее ⇒

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

— 30 января 2020 —

Общая прибыль от хозяйственной деятельности центрального парка за 2019 год составила 13 тыс. грн. Затраты на его развитие и содержание за тот же период обошлись в 1,5 млн грн.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Неля Штепа намерена вновь стать мэром»

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве сепаратистам, объявила о намерении баллотироваться на пост городского головы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «С-плюс».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

Почему возникли проблемы с выплатой субсидий

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Последняя казнь на гильотине

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 января 2020

Культурно-историческая ценность

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения

Неля Штепа намерена вновь стать мэром

За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

В Лимане ревнивец сжег машину соперника

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

29 января 2020

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова

В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»

23 января 2020

Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»

«Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса

Проект для детской областной больницы уже готов

«Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения

«Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен

ПРООН считает Славянск успешным городом

В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»

С марта инсульты будут лечить в клинической больнице

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top