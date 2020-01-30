Неля Штепа намерена вновь стать мэром

|30 января 2020
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Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве сепаратистам, объявила о намерении баллотироваться на пост городского головы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «С-плюс».
«Те, кто сегодня надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы... Я подам, я успею. Никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна», - заявила бывшая градоначальница.
Она также призналась, что до сих пор считает себя городским головой.
«Я не считаю, что я не мэр. Я до сих пор мэр города Славянска. Лучше после меня мэра не было... До сих пор я решаю все вопросы в городе Славянске», - сказала она.
Оценивая свои шансы на победу Неля Штепа рассказала, что она «замужем за Славянском». «Я не совершаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, веду моральный образ жизни», - перечислила свои достоинства городской голова 2010-2014 годов.
Отметим, что к заявлению Штепы в городе отнеслись достаточно серьезно. По мнению городского головы Вадима Ляха, запретить ей баллотироваться на данный момент действительно никто не может. А поддержка в Славянске у нее есть.
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• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
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• За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений
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• В Лимане ревнивец сжег машину соперника
• Штази или тотальная слежка в социалистической Германии
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• 45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете
• 18 медалей славянских кикбоксеров
• Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова
• В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
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• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
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Комментарии к статье «Неля Штепа намерена вновь стать мэром»
Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве сепаратистам, объявила о намерении баллотироваться на пост городского головы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «С-плюс».