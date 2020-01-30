Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения

Хотя в информационном пространстве больше муссировалась тема отключения электроэнергии, с водоснабжением оказалось тоже все неладно. Ведь часть прилегающего к здравнице частного сектора была подключена к водоводу КП "Вода Донбасса", которым, по договору с ДП СКРЦ "Славянский курорт", запитывались санатории. Ситуация получилась такая же, как с электричеством, разве что водоснабжающая организация дольше не применяла к должнику радикальных мер воздействия, то есть отключение подачи воды.

В этой ситуации, к счастью, проблема оказалась решаемой. Частные дома, зависевшие от внешнего водовода, "Славгорводоканал" недавно переподключил к коммунальной водоснабжающей сети. Многие славянцы, конечно, скажут, что быть абонентом горводоканала - участь незавидная. Но на Славкурорте считают, что некачественная услуга - лучше, чем никакой.

На сегодняшний день новые абоненты включены в базу данных "Славгорводоканала", идет заключение договоров. Неприятный для людей аспект - необходимость из собственных средств оплачивать разработку проекта индивидуального подключения и техусловий к нему. Стоит это порядка 1200 грн, что по карману не всем. Выделить на эти процедуры бюджетные деньги город, по словам мэра, не может, так как для этого нет юридических инструментов. Хотя один из плюсов нынешней ситуации очевиден - теперь абоненты смогут общаться с поставщиком услуги напрямую, а не через посредников. Что касается электроэнергии, то по передаче трансформаторной подстанции вопрос, по словам городского головы, зашел в тупик.