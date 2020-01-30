|30 января 2020
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Газета "ТВ плюс" неоднократно рассказывала о проблемах мкр-на Славкурорт, часть которого, из-за долгов ЧАО "Укрпрофздравница" периодически оказывалась под угрозой ограничения коммунальных услуг. С одним компонентом этой угрозы удалось разобраться.
Хотя в информационном пространстве больше муссировалась тема отключения электроэнергии, с водоснабжением оказалось тоже все неладно. Ведь часть прилегающего к здравнице частного сектора была подключена к водоводу КП "Вода Донбасса", которым, по договору с ДП СКРЦ "Славянский курорт", запитывались санатории. Ситуация получилась такая же, как с электричеством, разве что водоснабжающая организация дольше не применяла к должнику радикальных мер воздействия, то есть отключение подачи воды.
В этой ситуации, к счастью, проблема оказалась решаемой. Частные дома, зависевшие от внешнего водовода, "Славгорводоканал" недавно переподключил к коммунальной водоснабжающей сети. Многие славянцы, конечно, скажут, что быть абонентом горводоканала - участь незавидная. Но на Славкурорте считают, что некачественная услуга - лучше, чем никакой.
На сегодняшний день новые абоненты включены в базу данных "Славгорводоканала", идет заключение договоров. Неприятный для людей аспект - необходимость из собственных средств оплачивать разработку проекта индивидуального подключения и техусловий к нему. Стоит это порядка 1200 грн, что по карману не всем. Выделить на эти процедуры бюджетные деньги город, по словам мэра, не может, так как для этого нет юридических инструментов. Хотя один из плюсов нынешней ситуации очевиден - теперь абоненты смогут общаться с поставщиком услуги напрямую, а не через посредников. Что касается электроэнергии, то по передаче трансформаторной подстанции вопрос, по словам городского головы, зашел в тупик.
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• Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения
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• За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений
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• В Лимане ревнивец сжег машину соперника
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29 января 2020
• 45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете
• 18 медалей славянских кикбоксеров
• Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова
• В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации
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• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
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Комментарии к статье «Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения»
Газета "ТВ плюс" неоднократно рассказывала о проблемах мкр-на Славкурорт, часть которого, из-за долгов ЧАО "Укрпрофздравница" периодически оказывалась под угрозой ограничения коммунальных услуг. С одним компонентом этой угрозы удалось разобраться.