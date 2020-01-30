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Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

Павел Коротенко
30 января 2020 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Подлежит ли восстановлению аттракцион «Колесо обозрения», специалисты так и не определились.

Общая прибыль от хозяйственной деятельности центрального парка за 2019 год составила 13 тыс. грн. Затраты на его развитие и содержание за тот же период обошлись в 1,5 млн грн.

Такие цифры указаны в размещенном на сайте Славянского горсовета отчете коммунального предприятия за прошедший год.

Причиной столь малого поступления средств называется затянувшаяся реконструкция. Она охватила почти всю территорию парка и не дала предприятию возможность оказывать профильные услуги. Отметим, что на сегодняшний день с выполнявшим работы подрядчиком область и город «распрощались». На устранение оставшихся недоделок ДонОГА, по информации мэра, обещает выделить 1,5 млн. грн. Таким образом, есть шансы, что с началом сезона массового отдыха «Шелковичный» начнет работать на полную мощность.

Не совсем, правда, решен вопрос с наполнением. Сейчас на территории размещаются 11 объектов досуга, 8 зон отдыха и 3 коммунальные аттракциона. Из них один функционирует, второй пока не установлен, а третий нуждается в капитальном ремонте. В связи с этим администрация парка обращается к предпринимателям с предложением занять свободные площадки, разместив на них частные аттракционы и другие объекты развлекательной сферы. 

Если все сработает, парк сможет не только выйти на самоокупаемость, но и получить собственные средства на развитие. Пока же это направление финансирует городской бюджет.

Из полутора миллионов гривен, выделенных «Шелковичному» на 2019 год, более миллиона ушло на зарплаты и начисления к ним (в штате предприятия состоит 10 сотрудников). 31 тыс. грн потрачена на оплату коммунальных услуг; 90 тыс. грн - на приобретение материалов и оборудования (песок, мотокоса, мойка высокого давления, сварочный аппарат, бензиновая «ветродуйка» и прочее). Монтаж системы видеонаблюдения, консалтинг, разработка технических условий обошлись в 178 тыс. грн. Кроме того, в апреле пошлого года сессия горсовета дополнительно выделила 50 тыс. грн, за которые для парка приобрели 4 биотуалета.

В завершение отметим, что сейчас в местном сегменте социальных сетей позитивных отзывов о нынешнем состоянии территории «Шелковичного» стало больше, чем критических. Будем надеяться, что к началу сезона рекреации станет еще лучше. Напомним, что официальная дата открытия парка – 1 мая.

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Комментарии к статье «Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории»

Общая прибыль от хозяйственной деятельности центрального парка за 2019 год составила 13 тыс. грн. Затраты на его развитие и содержание за тот же период обошлись в 1,5 млн грн.

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