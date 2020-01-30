Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Самым важным вопросом проходившей 27 января сессии Славянского горсовета можно считать отчет городского головы о работе возглавляемого им исполнительного аппарата. Именно эту информацию депутаты хотели услышать от мэра, перед тем, как согласовывать размер оплаты его труда и премии чиновникам.

Премирование и депримирование

Напомним, что вопрос премирования мэра и его замов обсуждался депутатскими комиссиями еще в конце минувшего года. Тогда его заблокировали с аргументацией – пусть сначала отчитается, а там посмотрим. В ходе обсуждения озвучивались различные претензии к предлагаемой разработчиками редакции решения.

Сначала говорили о том, что в список премируемых включен управляющий делами исполкома Виктор Воропаев, находящийся сейчас под домашним арестом. Этот пассаж чиновники парировали тем, что вина подозреваемого не доказана и, следовательно, он продолжает занимать свою должность. Далее депутатов заинтересовало, по каким критериям формировался размер премирования – 150%. Отметим, что законодательством его граница не установлена. Оказалось, что такой показатель взят с прошлого года.

Но самые горячие споры возникли по поводу того, что полномочия назначать своим заместителям премии возложено на мэра. Депутатов крайне удивило, что они теперь не могут влиять на вопросы назначения премий работникам подчиненного горсовету органа. Общее мнение по этому поводу сформулировал депутат Дмитрий Кочуков, попросивший «дать инструмент», с помощью которого можно будет это делать. Из разъяснений начальника отдела бухгалтерского учета Инны Давиденко стало понятно, что поучаствовать в назначении или снятии премии представители депутатского корпуса могут, письменно обратившись к городскому голове. Окончательное же решение при этом остается только за мэром. По словам Инны Давиденко, такая редакция отражает постановление КМУ №268 с изменениями.

Ряд вопросов возник и по поводу оснований для депримирования работников исполкома. В частности, предлагалось внести в перечень критерий «этическое поведение». Безусловно, это явилось следствием недавних эмоциональных конфликтов между заместителями мэра и депутатами. Единую концепцию по данному поводу комиссии так и не выработали, но узнали, что за 2019 год премий лишились двое чиновников.

Из пустого в порожнее

Отчет Вадима Ляха о достижениях исполкома за прошлый год депутаты слушали, не перебивая, почти час. Сразу отметим, что основные показатели данного документа «ТВ плюс» уже публиковала. Добавим лишь, что вопросы у депутатского корпуса возникли только по одной теме – децентрализации.

Четко объяснить конфигурацию будущей Славянской ОТГ мэр не смог, сославшись на тот, что переговоры на разных уровнях еще ведутся. Поэтому депутаты изъявили желание поучаствовать в разработке темы, для чего постановили провести отдельное рабочее заседание.

Самый угрожающий прогноз по развитию ситуации дал присутствовавший на сессии экс-глава Славянской РГА Олег Власов. Сославшись на собственные источники информации, он заявил, что вполне реален вариант, при котором Славянск, как самостоятельная административно-территориальная единица, может прекратить свое существование.

Заслушав отчет, депутаты признали, что сделано за минувший год было немало. Тем не менее, дискуссии по премиям это не остановило. Предложений по изменению редакции документа было два: ограничить размер премий мэру и чиновникам показателем в 100%, а также убрать из решения пункт о том, что утверждать премии и надбавки можно только в начале бюджетного года. В последней позиции, например, депутаты усмотрели препятствие для динамичного графика поощрения сотрудников, предложив рассматривать этот вопрос поквартально или даже помесячно. За данную поправку сессия не проголосовала.

По размерам премий ситуацию разрядило пояснение городского головы. Он заявил, что при нынешних ставках сотрудников исполкома премия выполняет функцию не поощрения, а выравнивания уровня зарплат. И если ограничить ее до 100%, то у некоторых работников не выйдет даже минимальной зарплаты. Конкретно о своих премиях Вадим Лях сказал, что без них его зарплата будет меньше, чем у заместителей, имеющих больший стаж работы и, соответственно, большие надбавки за выслугу лет. На прозвучавший из зала тезис о перерасходе бюджетных средств он ответил, что экономит их за счет того, что не пользуется положенным ему по должности служебным транспортом.

Итогом затянувшейся дискуссии стало почти единогласное голосование за предложенную изначально редакцию: верхнюю планку премирования не устанавливать, а решение о премировании принимать раз в год. Такой исход голосования еще раз явственно показал, что данные вопросы были лишь удобным поводом для демонстрации отдельными депутатами их «оппозиционности» команде мэра.

Жизнедеятельность города

Отдав много времени и сил прениям по надбавкам, после принятия решения депутаты начали покидать зал, в связи с чем в работе сессии пришлось объявить перерыв. Собравшись через 15 минут, депутатский корпус оперативно проголосовал за оставшиеся пункты повестки дня. Так, были приняты: программа противодействия туберкулезу на 2020-2022 годы; создание комиссии по проверке состояния воинского учета на предприятиях и организациях; прием в коммунальную собственность самолета возле сквера «Мечта»; разработка детальных планов по двум участкам городской территории (от ул. Светлодарской до Казенного Торца и возле трассы в районе Семеновки); создание в сфере образования городского методического кабинета; согласие на передачу министерских средств местному УЖКХ для реализации проектов по реконструкции 1-й горбольницы и восстановление троллейбусного маршрута № 5.

Кроме того, депутаты внесли текущие изменения в программу экономического и социального развития Славянска на 2020 год, согласовали эти изменения с новой редакцией городского бюджета и рассмотрели электронную петицию о некачественном предоставлении услуг КП «Славгорводоканал». Заслушивать докладчика по последней теме сессия не стала.