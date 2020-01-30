Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Напомним, что «народная инициатива» запустила процедуру отзыва шести депутатов горсовета. В «черный список» попали Елена Коцарь, Константин Бондаренко, Николай Домбровский, Игорь Дубограй, Игорь Жиров, Сергей Савченко.

До встречи в суде. Или нет

Поскольку «инициатива» проходила крайне непублично, на согласительном совете местные народные избранники пытались выяснить ряд вопросов. Так, их интересовало, кто организовал собрание, каким образом на него приглашали людей, кто оплатил аренду зала в центре культуры и окружающей среды.

В повестке дня «разбор полетов» по поводу народной инициативы значился последним вопросом. Но руководство города решило начать именно с него.

Городской голова Вадим Лях сообщил, что не исключает обращение в суд с иском на депутата Дубограя. 21 января, на одной из комиссий, Игорь Дубограй назвал народную инициативу «методом давления на депутатов, которые не молчат... а выступают против дерибана бюджета и каких-то коррупционных фактов в исполнительных органах власти».

В свою очередь, на сессии депутат Дубограй попросил правоохранительные органы дать оценку собранию, состоявшемуся в ЦКиОС.

Будут ли местные избранники, попавшие в «список на отчисление», подавать иск в суд, прока неизвестно. Единственный, кто озвучил такую вероятность - Игорь Жиров. Он намеревается сделать это, если председатель собрания Андрей Федорченко не принесет пред ним публичные извинения за то, что назвал его «перебежчиком».

Объяснения, которые ничего не объясняют

Отметим, что полностью прояснить ситуацию на согласительном совете не удалось. Самой понятной была информация начальника отдела культуры Марины Олейник. Она рассказала, что заявка на проведение мероприятия поступила от руководителя благотворительного фонда «Верховенство права Украины» Андрея Федорченко. Плата за аренду зала составила 3 тыс. грн. По словам Марины Олейник, заявка подавалась на проведение «информационного мероприятия». Можно ли так назвать собрание, которое вынесло беспрецедентное для города решение - вопрос спорный.

На согласительный совет пригласили и председателя окружной территориальной комиссии Антонину Шумакову, которая также присутствовала на «народной инициативе». Из ее пояснения следовало, что на собрании в центре культуры и окружающей среды она была не как руководитель ОВК. Что касается правовой оценки происходящего там, дать ее Шумакова не согласилась, поскольку «не обладает достаточной компетенцией».

Крайне неинформативными оказались и выступления председателей комитетов микрорайонов. Любой вопрос по поводу того, как именно и по чьему указанию они приглашали людей на собрание, превращался в диалог о том, как живется людям на периферийных улицах.

Андрей Федорченко, председательствовавший на собрании «народной инициативы», объяснений по сути давать не стал, руководствуясь законодательными нормами. Извиняться перед депутатом Жировым он так же отказался.

Отметим, что ранее в соцсетях появились посты членов общественного совета, недовольных действиями своего председателя. По их мнению, Андрей Федорченко не имел права выступать на собрании как руководитель общественного совета. Однако собрать совещательный орган, чтобы дать оценку произошедшему члены совета пока не могут.