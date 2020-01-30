|30 января 2020
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Событие, которого ждали более полувека, наконец свершилось. 27 января состоялось открытие амбулатории №2, которая будет обслуживать взрослое население мкр-нов Артема и Лесной.
Лечебное учреждение расположено на адресу ул. Батюка, 25, в помещении, где ранее было казначейство. Как рассказал городской голова Вадим Лях, ремонт и оборудование обошлись местному бюджету в 3,6 млн грн.
Местные жители, ставшие первыми посетителями поликлиники, рассказывали, как мечтали о таком медицинском заведении. Ведь теперь пенсионерам не придется добираться в центр города для визита к семейному врачу.
- Мне трудно ходить, и каждый раз приходилось ехать в поликлинику на такси или ждать, когда внук сможет отвезти. А это при моей пенсии - существенный удар по бюджету, - рассказывает жительница микрорайона Анна Леонидовна. - Теперь амбулатория находится в соседнем доме, поэтому не придется никого беспокоить.
Как рассказала заведующая амбулаторией №2 Ирина Колесникова, на данный момент здесь ведут прием 6 семейных врачей. Имеется возможность сдать анализ крови и мочи, посетить смотровой кабинет, сделать прививку. В поликлинике работает дневной стационар. При необходимости, говорит она, количество врачей будет увеличено, тем более, что помещение это позволяет.
По словам начальника городского отдела здравоохранения Елены Джим, через 2-3 месяца в Славянске будет создано единое медицинское информационное пространство. Пациентов внесут в онлайн-базу. Таким образом каждый врач сможет видеть всю историю болезни обратившегося к нему человека, независимо от того, где он проходил лечение ранее.
Пока же даже в новой амбулатории не смогут обойтись без старых бумажных карточек.
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Комментарии к статье «В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых»
Событие, которого ждали более полувека, наконец свершилось. 27 января состоялось открытие амбулатории №2, которая будет обслуживать взрослое население мкр-нов Артема и Лесной.