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Фотофакт

Культурно-историческая ценность

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Светлана Вьюниченко
30 января 2020 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Мкр-н Артема стал заселяться в 1960-е годы. И с тех пор люди мечтали о поликлинике. На осуществление мечты городским властям понадобилось 60 лет.

Событие, которого ждали более полувека, наконец свершилось. 27 января состоялось открытие амбулатории №2, которая будет обслуживать взрослое население мкр-нов Артема и Лесной.

Лечебное учреждение расположено на адресу ул. Батюка, 25, в помещении, где ранее было казначейство. Как рассказал городской голова Вадим Лях, ремонт и оборудование обошлись местному бюджету в 3,6 млн грн. 

Местные жители, ставшие первыми посетителями поликлиники, рассказывали, как мечтали о таком медицинском заведении. Ведь теперь пенсионерам не придется добираться в центр города для визита к семейному врачу. 

- Мне трудно ходить, и каждый раз приходилось ехать в поликлинику на такси или ждать, когда внук сможет отвезти. А это при моей пенсии - существенный удар по бюджету, - рассказывает жительница микрорайона Анна Леонидовна. - Теперь амбулатория находится в соседнем доме, поэтому не придется никого беспокоить. 

Как рассказала заведующая амбулаторией №2 Ирина Колесникова, на данный момент здесь ведут прием 6 семейных врачей. Имеется возможность сдать анализ крови и мочи, посетить смотровой кабинет, сделать прививку. В поликлинике работает дневной стационар. При необходимости, говорит она, количество врачей будет увеличено, тем более, что помещение это позволяет. 

По словам начальника городского отдела здравоохранения Елены Джим, через 2-3 месяца в Славянске будет создано единое медицинское информационное пространство. Пациентов внесут в онлайн-базу. Таким образом каждый врач сможет видеть всю историю болезни обратившегося к нему человека, независимо от того, где он проходил лечение ранее.

Пока же даже в новой амбулатории не смогут обойтись без старых бумажных карточек.

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Комментарии к статье «В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых»

Событие, которого ждали более полувека, наконец свершилось. 27 января состоялось открытие амбулатории №2, которая будет обслуживать взрослое население мкр-нов Артема и Лесной.

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