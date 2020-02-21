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Культурно-историческая ценность

Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ

Павел Коротенко
6 февраля 2020 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На предыдущей сессии горсовета прозвучало предложение провести отдельную встречу депутатов для обсуждения процесса децентрализации и перспектив создания Славянской объединенной территориальной громады. Такое мероприятие состоялось в исполкоме 4 января.

Разговор, в основном, шел о Святогорске. Этот город-спутник еще 2 года назад подал заявку на создание собственной ОТГ, но в парламенте документ тогда "завяз". Какое решение святогорцы примут теперь, и не объединятся ли они, как поговаривают, с Лиманом, сказать никто из присутствующих не смог. Славянску хотелось бы, чтобы Святогорск вошел в нашу ОТГ. Депутаты, к примеру, видят перспективу в создании курортно-туристического кластера. 

Славянский градоначальник Вадим Лях предложил направить в Святогорский горсовет письмо с просьбой пересмотреть решение о создании тергромады. По его мнению, некоторые тамошние депутаты уже поменяли свои взгляды на административную автономность города. Но перед своими избирателями не могут «дать заднюю». А письмо поможет начать дискуссию по теме. 

Встречное предложение аудитории заключалось в том, чтобы составить из представителей разных фракций делегацию и поехать в Святогорск для личного общения с коллегами. Но поводом для такого визита, парировал городской голова, может стать предварительно направленное письмо. 

Параллельно с этим депутат Николай Адейкин предложил провести разъяснительную работу с жителями сел Крестыще, Маяки и других малых населенных пунктов, которые могут войти в Святогорскую ОТГ, если таковая все же появится. Мнения участников обсуждения о том, стоит ли делать это прямо сейчас или подождать результатов переговоров, разделились. 

Разгоревшийся диспут остудила депутат Ольга Алтунина, напомнив, что сроки что-либо менять уже практически вышли. Отметим, что в день проведения заседания подкомитет ВР по вопросам административно-территориального устройства закончил консультации по поданным областями перспективным планам децентрализации. В ближайшие дни эти документы будут направлены на утверждение правительства. Успеет ли Славянск внести в них изменения, мы скоро увидим. 

Новой информации по Райгородку на встрече не прозвучало. В какую тергромаду войдет этот поселок, до сих пор неизвестно. В то же время для Славянска стратегически он куда более важен, чем Святогорск. Ведь райгородокские земли, вкрапленные в карту Славянска, тормозят экономическое развитие города.

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Комментарии к статье «Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ»

На предыдущей сессии горсовета прозвучало предложение провести отдельную встречу депутатов для обсуждения процесса децентрализации и перспектив создания Славянской объединенной территориальной громады. Такое мероприятие состоялось в исполкоме 4 января.

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