Славянский роддом готов к приему пациентов

Жительницам Славянска больше не придется ездить в соседние города для получения гинекологических и родовспомогательных услуг. С 5 февраля возобновил работу городской родительный дом.

Здесь завершен капитальный ремонт 4-го этажа, где располагается гинекологическое отделение. Подходит к концу и термомодернизация здания. На финишную прямую вышли также ремонт хозблока и установка инсинератора для утилизации органических отходов. По обещаниям чиновников, когда его введут в эксплуатацию, жители близлежащих домов забудут о неприятном запахе и гари, которые беспокоили их на протяжении многих лет.

Как рассказала заместитель главного врача городской клинической больницы по материнству и детству Валентина Глущенко, после ремонта в гинекологии появились две палаты повышенной комфортности с отдельным санузлом. Остальные 8 палат оборудованы умывальником с теплой и холодной водой. Всего отделение рассчитано на 30 коек. По словам медиков, обычно оно заполнено на 90%.

Теперь в гинекологическом отделении появилось два операционных зала. Один из них предназначен для лапароскопических и гистероскопических операций. Последние являются наиболее передовым методом в гинекологии. Они позволяют проводить обследование и лечение полости матки с использованием сверхточного оптического оборудования.

Специалисты для этого в роддоме есть. По словам Валентины Глущенко сейчас здесь работают 160 сотрудников. Кадровый голод ощущается лишь в отношении врачей. Но и их стало больше.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях заявил, что доволен проведенными работами. На них ГФРР выделил 20 млн грн. Второй транш от госфонда регионального развития составит 15 млн. Эти деньги город получит в нынешнем году. Тогда же стартует вторая очередь ремонта.

Она затронет оставшиеся три этажа. На первом располагаются приемный покой, лаборатории и ургентное родильное отделение. На втором - отделение патологии беременных и родильное отделение для плановых родов. На третьем - отделение новорожденных. Здесь уже установлен аппарат для выхаживания младенцев, родившихся со сверхмалым весом до 900 граммов. Еще в прошлом году таких деток отправляли в соседний Краматорск. Отметим, что стоимость нового немецкого оборудования составила 1,6 млн грн. По словам специалистов, на данный момент - он один из лучших в стране.

Начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим утверждает, что вторая очередь ремонтных работ будет вестись без закрытия роддома

Полностью завершить ремонт планируют еще в этом году. Потом будет проведено благоустройство прилегающей территории. Соответствующий проект у города уже имеется.