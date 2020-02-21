Славянский роддом готов к приему пациентов

|6 февраля 2020
|Просмотров: 50
|
Жительницам Славянска больше не придется ездить в соседние города для получения гинекологических и родовспомогательных услуг. С 5 февраля возобновил работу городской родительный дом.
Здесь завершен капитальный ремонт 4-го этажа, где располагается гинекологическое отделение. Подходит к концу и термомодернизация здания. На финишную прямую вышли также ремонт хозблока и установка инсинератора для утилизации органических отходов. По обещаниям чиновников, когда его введут в эксплуатацию, жители близлежащих домов забудут о неприятном запахе и гари, которые беспокоили их на протяжении многих лет.
Как рассказала заместитель главного врача городской клинической больницы по материнству и детству Валентина Глущенко, после ремонта в гинекологии появились две палаты повышенной комфортности с отдельным санузлом. Остальные 8 палат оборудованы умывальником с теплой и холодной водой. Всего отделение рассчитано на 30 коек. По словам медиков, обычно оно заполнено на 90%.
Теперь в гинекологическом отделении появилось два операционных зала. Один из них предназначен для лапароскопических и гистероскопических операций. Последние являются наиболее передовым методом в гинекологии. Они позволяют проводить обследование и лечение полости матки с использованием сверхточного оптического оборудования.
Специалисты для этого в роддоме есть. По словам Валентины Глущенко сейчас здесь работают 160 сотрудников. Кадровый голод ощущается лишь в отношении врачей. Но и их стало больше.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях заявил, что доволен проведенными работами. На них ГФРР выделил 20 млн грн. Второй транш от госфонда регионального развития составит 15 млн. Эти деньги город получит в нынешнем году. Тогда же стартует вторая очередь ремонта.
Она затронет оставшиеся три этажа. На первом располагаются приемный покой, лаборатории и ургентное родильное отделение. На втором - отделение патологии беременных и родильное отделение для плановых родов. На третьем - отделение новорожденных. Здесь уже установлен аппарат для выхаживания младенцев, родившихся со сверхмалым весом до 900 граммов. Еще в прошлом году таких деток отправляли в соседний Краматорск. Отметим, что стоимость нового немецкого оборудования составила 1,6 млн грн. По словам специалистов, на данный момент - он один из лучших в стране.
Начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим утверждает, что вторая очередь ремонтных работ будет вестись без закрытия роддома
Полностью завершить ремонт планируют еще в этом году. Потом будет проведено благоустройство прилегающей территории. Соответствующий проект у города уже имеется.
21 февраля 2020
• Особенности подключения беспроводного интернета в Украине
6 февраля 2020
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
• Троллейбусный маршрут №5: есть сложности
• «Дюймовочка» дождалась детвору
• Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок
• Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию
• Славянский роддом готов к приему пациентов
• Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ
• Дело Виктора Воропаева передано в суд
• Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд
• Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс
5 февраля 2020
• Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу
• «Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды
• Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке
• Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове
• Мечта Кенин, восьмикратный Джокович
• Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии
• Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам
1 февраля 2020
• Сервис объявлений – ваш надежный помощник
30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
• В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых
• Как сделать правильный выбор дверей
• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
• Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей
• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
— 6 февраля 2020 —
Со вторника, 4 февраля, четыре славянские школы - №№4, 6, 14, 18 - находятся на карантине. Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, в этих учебных заведениях эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 25-30%.
— 6 февраля 2020 —
«Славянский курорт» может перейти в коммунальную собственность городской громады. Такую новость озвучил мэр города Вадим Лях на пресс-конференции 4 февраля.
— 6 февраля 2020 —
Проблема нехватки баков для твердых бытовых отходов стоит в Славянске очень остро. Об очередном ее проявлении заявили жители ул. Николая Гайворонского. Несмотря на то, что люди исправно платят за вывоз мусора, избавиться от него они не могут из-за отсутствия контейнеров.
— 6 февраля 2020 —
В местных СМИ появилась информация о том, что восстановление троллейбусного маршрута №5 вновь откладывается на неопределенное время. Вадим Лях назвал это преувеличением. Хотя сложности с проектом действительно возникли.
Приветствую, гость! Вход
21 февраля 2020
• Особенности подключения беспроводного интернета в Украине
6 февраля 2020
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
• Троллейбусный маршрут №5: есть сложности
• «Дюймовочка» дождалась детвору
• Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок
• Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию
• Славянский роддом готов к приему пациентов
• Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ
• Дело Виктора Воропаева передано в суд
• Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд
• Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс
5 февраля 2020
• Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу
• «Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды
• Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке
• Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове
• Мечта Кенин, восьмикратный Джокович
• Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии
• Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам
1 февраля 2020
• Сервис объявлений – ваш надежный помощник
30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
• В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых
• Как сделать правильный выбор дверей
• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
• Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей
• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянский роддом готов к приему пациентов»
Жительницам Славянска больше не придется ездить в соседние города для получения гинекологических и родовспомогательных услуг. С 5 февраля возобновил работу городской родительный дом.