Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок

В Славянске скоро начнется реконструкция стадиона им. Скиданова. Об этом 4 февраля, во время рабочей поездки в город, рассказал замгубернатора Донецкой области Вадим Филашкин.

Реконструкция КП «Спортивный клуб по месту жительства «Культурно-спортивный центр» будет происходить в рамках государственной программы. Согласно ей, в текущем году на Донетчине должны появиться 5 новых стадионов.

Как рассказал городской голова Вадим Лях, проект реконструкции предусматривает ремонт трибун и административного здания, обустройство беговых дорожек, строительство теннисного корта, поля для мини-футбола и универсальной площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Общая стоимость работ оценена в 35,5 млн грн. 32 млн выделит ГФРР. 3,5 млн гривен составит доля местного бюджета.

По словам Вадима Филашкина, сроки выполнения работ будут выдерживаться очень строго. Добавим, что тендер на их проведение будет объявлен в ближайшее время.