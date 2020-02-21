«Дюймовочка» дождалась детвору

Здание детсада построили еще в 1946 году. С тех пор, как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Теперь на средства ГФРР и местного бюджета в дошкольном учреждении провели тепломодренизацию, отремонтировали пищеблок и группы. Госфонд регионального развития выделил на садик 4,4 млн грн. Еще 600 тыс. добавила славянская казна. Однако считать работы полностью завершенными пока нельзя. Обеспечение пожарной безопасности детского учреждения потребует еще 260 тыс. грн.

Добавим, что «Дюймовочку» посещают 114 ребятишек. Здесь работают 6 групп.