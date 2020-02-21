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Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Лес рубят - щепки летят

Светлана Вьюниченко
6 февраля 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Работы по расчистке зарослей и сухостоя, которые сейчас активно идут в Славянске, вызвали у горожан неоднозначную реакцию. Большинство жителей довольны работой коммунальников. Но не обошлось и без перегибов на местах.

Судя по реакции читателей «ТВ плюс», часто под видом аварийных «под пилу» шли здоровые деревья, в том числе фруктовые. 

Городской голова признал, что подобные случае действительно наблюдались.

- Объем работ большой, поэтому УЖКХ наняло субподрядчиков. Один из них явно перестарался. С ним уже распрощались. Надеюсь, что подобного больше не случится, - сказал мэр. 

Сейчас основные работы ведутся на бульваре Героев Крут. Здесь заросли расчищает КП «Благоустрій». По словам коммунальников, такая возможность появилась благодаря теплой зиме, которая не требует уборки дорог.

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Комментарии к статье «Лес рубят - щепки летят»

Работы по расчистке зарослей и сухостоя, которые сейчас активно идут в Славянске, вызвали у горожан неоднозначную реакцию. Большинство жителей довольны работой коммунальников. Но не обошлось и без перегибов на местах.

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