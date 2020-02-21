Лес рубят - щепки летят

Работы по расчистке зарослей и сухостоя, которые сейчас активно идут в Славянске, вызвали у горожан неоднозначную реакцию. Большинство жителей довольны работой коммунальников. Но не обошлось и без перегибов на местах.

Судя по реакции читателей «ТВ плюс», часто под видом аварийных «под пилу» шли здоровые деревья, в том числе фруктовые.

Городской голова признал, что подобные случае действительно наблюдались.

- Объем работ большой, поэтому УЖКХ наняло субподрядчиков. Один из них явно перестарался. С ним уже распрощались. Надеюсь, что подобного больше не случится, - сказал мэр.

Сейчас основные работы ведутся на бульваре Героев Крут. Здесь заросли расчищает КП «Благоустрій». По словам коммунальников, такая возможность появилась благодаря теплой зиме, которая не требует уборки дорог.