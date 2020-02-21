Лес рубят - щепки летят

|6 февраля 2020
|Просмотров: 37
|
Работы по расчистке зарослей и сухостоя, которые сейчас активно идут в Славянске, вызвали у горожан неоднозначную реакцию. Большинство жителей довольны работой коммунальников. Но не обошлось и без перегибов на местах.
Судя по реакции читателей «ТВ плюс», часто под видом аварийных «под пилу» шли здоровые деревья, в том числе фруктовые.
Городской голова признал, что подобные случае действительно наблюдались.
- Объем работ большой, поэтому УЖКХ наняло субподрядчиков. Один из них явно перестарался. С ним уже распрощались. Надеюсь, что подобного больше не случится, - сказал мэр.
Сейчас основные работы ведутся на бульваре Героев Крут. Здесь заросли расчищает КП «Благоустрій». По словам коммунальников, такая возможность появилась благодаря теплой зиме, которая не требует уборки дорог.
21 февраля 2020
• Особенности подключения беспроводного интернета в Украине
6 февраля 2020
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
• Троллейбусный маршрут №5: есть сложности
• «Дюймовочка» дождалась детвору
• Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок
• Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию
• Славянский роддом готов к приему пациентов
• Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ
• Дело Виктора Воропаева передано в суд
• Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд
• Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс
5 февраля 2020
• Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу
• «Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды
• Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке
• Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове
• Мечта Кенин, восьмикратный Джокович
• Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии
• Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам
1 февраля 2020
• Сервис объявлений – ваш надежный помощник
30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
• В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых
• Как сделать правильный выбор дверей
• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
• Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей
• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
— 6 февраля 2020 —
Со вторника, 4 февраля, четыре славянские школы - №№4, 6, 14, 18 - находятся на карантине. Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, в этих учебных заведениях эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 25-30%.
— 6 февраля 2020 —
«Славянский курорт» может перейти в коммунальную собственность городской громады. Такую новость озвучил мэр города Вадим Лях на пресс-конференции 4 февраля.
— 6 февраля 2020 —
Проблема нехватки баков для твердых бытовых отходов стоит в Славянске очень остро. Об очередном ее проявлении заявили жители ул. Николая Гайворонского. Несмотря на то, что люди исправно платят за вывоз мусора, избавиться от него они не могут из-за отсутствия контейнеров.
— 6 февраля 2020 —
В местных СМИ появилась информация о том, что восстановление троллейбусного маршрута №5 вновь откладывается на неопределенное время. Вадим Лях назвал это преувеличением. Хотя сложности с проектом действительно возникли.
Приветствую, гость! Вход
21 февраля 2020
• Особенности подключения беспроводного интернета в Украине
6 февраля 2020
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
• Троллейбусный маршрут №5: есть сложности
• «Дюймовочка» дождалась детвору
• Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок
• Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию
• Славянский роддом готов к приему пациентов
• Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ
• Дело Виктора Воропаева передано в суд
• Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд
• Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс
5 февраля 2020
• Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу
• «Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды
• Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке
• Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове
• Мечта Кенин, восьмикратный Джокович
• Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии
• Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам
1 февраля 2020
• Сервис объявлений – ваш надежный помощник
30 января 2020
• Культурно-историческая ценность
• Почему славянцам принесли две квитанции за газ
• В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых
• Как сделать правильный выбор дверей
• Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы
• Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей
• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Лес рубят - щепки летят»
Работы по расчистке зарослей и сухостоя, которые сейчас активно идут в Славянске, вызвали у горожан неоднозначную реакцию. Большинство жителей довольны работой коммунальников. Но не обошлось и без перегибов на местах.